Cierra sus puertas una antigua casa de compra-venta: Liquida todo al 50%

Los motivos del cierre

"No me voy a entregar"

La, ubicada sobre calle Gualeguaychú 121, anunció suEs que la situación económica, la implementación del carril exclusivo para colectivos sobre el frente del negocio y los cambios en la modalidad de intercambio a través de las redes sociales, confluyeron en un escenario devastador para el antiguo local de la capital entrerriana."Decidí cerrar el negocio por la falta de ventas, y uno tiene que seguir pagando los gastos fijos", explicó el propietario, Miguel Franco, aEn la puerta del local, se lee en el cartel que colgó: "Liquidación. Todo el stock de mercadería del local al 50% menos por cierre y falta de ventas"., anunció el comerciante, al tiempo que indicó: "Primero pensé en cerrar en julio, pero al haber falta de ventas y si bajo los precios, la gente entra y pide permiso para ver".En la oportunidad, valoró que los clientes, "son muy respetuosos". "De 100 personas que ingresan, quizás solo cinco pueden llegar a tener una forma oral un poco agresiva, pero también es por la situación. La gente está desesperada", lamentó.Respecto de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, Franco explicó: "Tuve varios negocios de compra-venta, y me quedé en el centro creyendo que me iba a ir mejor, pero no es el caso porque la situación es muy complicada"."El quiebre se produjo por algo personal, porque yo ya venía pensando en cerrar, pero esto aceleró más el proceso; fue a fines del gobierno anterior, y con este gobierno, con los tarifazos, hicieron el remate final", sentenció.En la oportunidad, también apuntó a los cambios en la modalidad de intercambio a través de las redes sociales. "El argentino busca su conveniencia, la forma de comprar más barato, y en este momento, estamos sobreviviendo", indicó al respecto. "La gente tiene que pagar sus gastos fijos, y está cuidando su poca moneda", acotó.Además, la implementación del carril exclusivo para colectivos sobre el frente del negocio resultó contraproducente para la modalidad de la casa de compra-venta. "El obrero es una persona especial que siempre viene acompañado de su mujer, quiere ver... y sacar un ropero a las 10 de la mañana resulta imposible", expuso el comerciante."A este negocio lo inició mi abuelo en 1909. Es toda una generación de la familia Franco ligada a las casas de compra-venta. No me voy a entregar. Voy a tratar de buscar otra salida porque a este local se lo quiero entregar a mis hijos... me da vergüenza tenerlo un tiempo más y no aportar nada", se sinceró el hombre.