Fotos y video: Una moto terminó debajo de un camión en avenida Ramírez

Una Honda CG Titán 150 cc., chocó esta mañana, con un camión recolector en la zona de avenida Ramírez sur y las vías de Paraná, a pocos metros de su intersección con calle Provincias Unidas. La moto se dirigía por avenida Ramírez con sentido hacia el centro, mientras que el camión ingresaba a la avenida, para dirigirse hacia el sur de la ciudad, desde la calle diagonal Federik.El camión habría realizado una repentina maniobra y de esta manera, habría provocado el accidente, explicaron los testigos. Según señalaron a Elonce, el motociclista giró a la derecha y el camión habría girado a la izquierda, pero en contramano, ya que intentó ingresar a la avenida para ir hacia el sur, en el corte de bocacalle que la avenida tiene en la zona de las vías.El motociclista, que llevaba el casco colocado, derrapó y cayó al asfalto y terminó bajo las ruedas del camión. Sin embargo, no sufrió heridas graves y explicó cómo sucedió el siniestro vial.El motociclista dijo que el accidente ocurrió a baja velocidad, por lo que las consecuencias no fueron graves, pese a que las imágenes son impactantes.El conductor de la moto señaló a Elonce que se dirigía a trabajar y que pese al choque, no sufrió heridas graves. "Yo venía por la diagonal para tomar avenida Ramírez y el camión venía por la avenida para tomar hacia las vías, como por Ramírez hacia el norte", dijo Gustavo que se encontraba con golpes y raspadura, pero en buen estado.Raspado y con golpes, el joven motociclista se tomó el accidente con buen ánimo y humor, pese a los daños en su vehículo y dijo a Elonce que "hay que seguir como se puede e ir a trabajar igual", señaló.