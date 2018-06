Debate por la despenalización de aborto: vigilia "verde" en Paraná

A modo de acompañamiento, la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Entre Ríos realiza una vigilia en la Plaza 1° de Mayo, mientras se realiza el debate de la Cámara de Diputados de la Nación. En ese marco, hubo transmisión en vivo de la sesión y se realizan intervenciones artísticas."Como en cada plaza del país, en Paraná estamos acompañando la vigilia que se lleva adelante en la Plaza de los Dos Congresos. Arrancamos la vigilia a las 16; estamos muy emocionadas y sorprendidas por la convocatoria. Nos han pedido muchos pañuelos, hoy trajimos 400 y nos duraron 15 minutos, se nos fueron de las manos en poco tiempo, eso habla del gran acompañamiento que tenemos hoy por este tema", dijo a Elonce TV, una de las participantes.A su vez, otra de las mujeres que se convocaron en la plaza, expresó: "Entendemos que a este debate ya lo ganamos. Eso se ha expresado en cada plaza, en cada lugar del país. Cuando la gente tuvo acceso a la información, no dudó de qué lado estar. El aborto ya salió del closet, está en la calle, las mujeres no tienen vergüenza de decir `yo aborte` y eso es parte de nuestra victoria. Estamos a la espera de que se vote afirmativamente en Diputados, para poder darla batalla en Senadores".Destacó que una delegación de Paraná partió hacia la Plaza de los Dos Congresos, "para representarnos en la Mesa de Articulación Nacional de la Campaña. Son ellas las que nos informan el minuto a minuto de la votación".La vigilia comprende "la realización de una movilización por calles de Paraná. Compartiremos además un guiso con las compañeras, y luego compartiremos la sesión. Por el momento, definimos permanecer hasta que vote el último diputado entrerriano", aseveró la militante."Estamos a favor de la vida, nos preocupa la vida de las mujeres que mueren día a día. Milito para que estas prácticas disminuyan día a día, por eso ponemos tanto énfasis en la anticoncepción y en la educación sexual integral", aseveró una joven que dijo que vive "en Crespo, un pueblo muy conservador". Acotó en el mismo sentido que están "resistiendo, muy felices de que la gente nos acompañe"."Nos mueve la empatía, sabemos que aunque uno no recurra a esta práctica, hay personas que viven otra realidad, no deben ser obligadas a padecer algo que no quieren, por eso pedimos aborto legal, seguro y gratuito", puso relevancia otra de las convocadas a la vigilia.