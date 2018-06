Para alentar a la Selección: "se empezó a mover" la venta de camisetas

Foto 1/2 Foto 2/2

En dos días comienza el Mundial de Rusia y en las calles de Paraná comienzan a verse los puestos ambulantes que ofrecen camisetas y otros artículos para llevar los colores de la Selección Argentina y alentar al equipo que el próximo sábado hará su debut ante Islandia.



"La venta se empezó a mover un poco más porque se acerca la fecha. El fin de semana se vendió bien y en lo que va de la mañana se está vendiendo un poco más", afirmó Julián Palacios, que tiene su puesto en la Plaza Belgrano, sobre calle Carbó.



Por el momento, el joven ofrece a 200 pesos camisetas para grandes y chicos (talle 12 al 16) y conjuntos "para niños de meses" (short y remera).



"La de grandes se vende pero no tanto como la de los niños", indicó Palacios. Y agregó que "todos piden y llevan la de Messi". En realidad si uno busca otro jugador de los 23 que integran el plantel no las encuentra. "Me han pedido la de Pavón, Dybala, y hasta la de Romero, pero por el momento no las tengo, a lo mejor entran la semana que viene".



Respecto a la demanda de indumentaria con los colores de la Selección, manifestó que "la gente también me ha encargado camperas, así que hay hinchada y voy a traer banderas".



Consultad sobre sus expectativas sobre el desempeño que tendrá el plantel argentino en Rusia, el joven vendedor opinó que si bien la Argentina tiene un buen equipo, hay otros países que también están en una buena posición, pero se mostró esperanzado en que los dirigidos por Sampaoli lleguen a la tan ansiada final. Si a la Selección le va bien, a él también. Elonce.com