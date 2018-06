Varisco se presentó en el HCD y habló en el recinto: Ediles del FpV se retiraron

La sesión del Concejo Deliberante se desarrollaba esta mañana con gran expectativa por los últimos sucesos ocurridos en los últimos días en la capital entrerriana. La ciudadanía y la dirigencia política estaba atenta a la sesión y tras la detención del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández, la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira y el llamado a declarar del intendente de Paraná, Sergio Varisco.Varias iniciativas relacionadas con el transporte público se iban a debatir en el Concejo Deliberante de Paraná, pero la legislatura capitalina tuvo varios episodios que truncaron la reunión de los ediles, supo Elonce.Mientras los concejales hablaban una tribuna bulliciosa, emitía epítetos y gritaba desde el fondo del recinto, lo que llevó a la viceintendenta, Josefina Etienot, a pedir al público, en reiteradas ocasiones que se haga silencio, incluso también a algunos altos funcionarios municipales que intercambiaba frases con el concejal del FpV, David Cáceres.Tras la palabra de Cáceres, la concejal del mismo bloque, Cristina Sosa, tomó la voz e informó que "ya hemos vivido una sesión en la que se ha hecho gala de la violencia de género en todos sus términos, por lo tanto, nos retiramos del recinto", afirmó mientras tomaba su abrigo para irse, junto a los demás integrantes del bloque del Frente para la Victoria, Estefanía Cora, Enrique Ríos y Sebastián Bértoli.En medio de una fuerte presencia de simpatizantes del Intendente que aplaudían y gritaban durante la retirada de los concejales del FpV, el presidente comunal Sergio Varisco, estaba en el recinto del Concejo Deliberante y pidió la palabra para hablar frente a los legisladores comunales.En ese momento, la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, afirmó: "ante la ausencia de quórum y siendo solamente siete concejales, se levanta la sesión. Reclamen a los concejales que no vinieron. Tenemos siete concejales y no hay quórum. Hablen con la concejal Fadel y Zuiani que no asistieron", dijo Etienot y tras esas palabras, la tribuna estalló y cantaba a favor del intendente Varisco.En ese clima, la viceintendenta, le pidió a Sergio Varisco que intervenga y así tomó la palabra. Ante ello, el intendente aclaró: "Mi presencia (en el recinto del HCD) tiene que ver con el pedido que se ha hecho. Incluso, pensaba agradecer la posibilidad de hablar sin reglamento y sin formalidades para dar un mensaje que tiene que ver, primero con el hecho de ratificar lo que he dicho en todos los medios periodísticos y en el Juzgado de que ni yo, como ningún integrante de nuestro Gobierno, pertenece a ninguna red de narcotraficantes. Esto no es un acto político, ni un hecho político", dijo.En ese momento, la presidenta del Concejo Deliberante intervino, para mencionar que de acuerdo al reglamento "podemos seguir hablando, fuera de lo que es una sesión ordinaria, pero que se entienda bien, estamos fuera del marco de una sesión aunque esto sigue siendo un recinto. Y no es por decisión antojadiza, sino porque no tenemos quórum. Entonces, de todo lo que se manifiesta acá, queda invitado a una formal sesión del Concejo Deliberante todas las veces que usted desee, pero esto no es una sesión. Tiene la palabra intendente, de acuerdo a la investidura que le corresponde", remarcó Etienot.A su turno Varisco, continuó: "yo he pedido ampliación de la declaración indagatoria, donde aportaré los elementos necesarios para que se esclarezca esa situación. En segundo lugar, soy un hombre de la democracia, siempre he estado a derecho y colaborando con la Justicia. Quienes me conocen, me quieran o no, saben de mi honorabilidad y de mi desprecio por los bienes materiales. Y en ese sentido, reitero que no voy a hablar de ningún juez, ni del Poder Judicial, pero si voy a dejar en claro que estamos a disposición de la Justicia. Al contrario, en estos tiempos que el gobierno nacional ha encarado en serio la lucha contra el narcotráfico, voy a estar apoyándolo y todos somos iguales ante la ley", remarcó Varisco ante los ediles que quedaban en el recinto, varias docenas de simpatizantes, funcionarios y la presidenta del Concejo Deliberante.En ese sentido aportó datos de acciones que ha impulsado este año, enumerando como cambio de funcionarios, instrucción de sumarios, incorporación de GPS a toda la flota municipal, colocación de cámaras de vigilancia tanto en dependencias municipales como en la vía pública y la construcción de una sala de monitoreo correspondiente.Varisco expresó que pese a estas circunstancias ante ámbitos judiciales "no nos ha impedido dedicarle el mayor esfuerzo en la gestión de gobierno y seguimos con la responsabilidad y la tranquilidad que la conciencia nos dicta", dijo y enumeró algunas de las recientes acciones de gobierno.Como corolario de su mensaje a los concejales, expresó: "Luchamos por la democracia desde los días más oscuros de la dictadura. Pertenecemos a una organización política que hace más de 128 años hizo la República, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, uno los valores más preciados".Y finalizó: "Por ello no voy a hablar aquí de la causa. No es éste el ámbito. Es en el Poder Judicial donde declararé la verdad. Hay un proceso judicial al que le estamos prestando toda la colaboración; pero hay otro juicio que se pretende dirimir en la política partidaria y en medios, algunos nacionales, claramente militantes. A este juicio malintencionado que desconoce el principio básico de nuestra legislación penal que es la presunción de la inocencia, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrarios. Ese juicio no lo vamos a permitir".