Qué servicios funcionan y cuáles no este 1° de Mayo

Sin colectivos Por conmemorarse el Día del Trabajador, este martes no hay servicios de transporte urbano en la capital entrerriana.



En tanto, la Línea Interurbana Paraná-Santa Fe funcionará con horarios correspondientes a días feriados, al igual que la Línea Interurbana Paraná-Viale-María Grande. Con estaciones de servicio El Día Internacional del Trabajador las estaciones de servicio funcionarán con "total normalidad" y no habrá restricciones en el servicio, según informó el presidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), Mario Amado.



En este sentido, aseguró que "no habrá restricción de personal" y sostuvo que incluso habrá más movimiento debido a que es fin de semana largo: "Si se pudiera reforzar el trabajo con más personal, se lo haría".



"Está aceptado que es así, se trabaja y no habrá restricciones en cuanto a horario ni nada por el estilo", agregó. Sector hotelero y gastronómico El sector hotelero y gastronómico trabaja con normalidad este 1º de Mayo atento a que, por ser fin de semana largo, se espera un incremento de la actividad. Por ley, los trabajadores en relación de dependencia cobrarán doble. Comercios cerrados En los comercios no habrá actividad. La excepción está en aquellos comercios atendidos por sus propios dueños. Los comerciantes "tienen el derecho de abrir porque la ley de regulación económica le permite abrir los 365 días del año", pero para los trabajadores en relación de dependencia "hay acuerdos que ya se han logrado respecto a cuatro días concretamente, que son 1º de Mayo, el 25 de diciembre, 1º de enero y 26 de septiembre que es el Día del Empleado de Comercio".