Pumpido: "La diferencia estuvo en las áreas, donde Colón tuvo más jerarquía"

Colón de Santa Fe derrotó a Patronato por 4 a 0, en un partido correspondiente a la fecha 24 de la Superliga de fútbol de Primera División.



Los goles del equipo Sabalero, que llegó a los 37 puntos y se metió en puestos de Copa Sudamericana, fueron de Javier Correa (Pt. 7m. y 39m.), Alan Ruiz (St. 34m.) y Gustavo Toledo (St. 44m.)



El Rojinegro, por su lado, ya a salvo de la zona de descenso, continúa con 28 unidades, en la parte baja de la tabla.



Al respecto, el DT Juan Pablo Pumpido, explicó a Elonce TV que "la real diferencia estuvo en las áreas porque ellos tuvieron más jerarquía ahí. En el segundo tiempo Colón nos metió dos tiros al arco y fueron dos goles, se manejó mal la pelota. No creo que haya sido el peor partido en cuanto a lo futbolístico, aunque sí el resultado fue abultado".



Asimismo, consideró que "la forma en que convirtieron los dos primeros goles duelen porque esas jugadas que no le pueden pasar a un equipo que peleó lo que peleamos nosotros. No podemos perder en esas cosas donde todo se empareja. Sabíamos que jugábamos con un rival que individualmente tenía mucha más jerarquía y perdimos en un lugar en donde no podemos perder, que es en un córner en contra y hay que marcar. Uno se va con bronca porque a la jugada del primer gol la habíamos visto, la marcamos porque hacían movimientos y lo hicieron. Tenemos que estar más atentos en esas cosas".



Señaló que "dos cambios fueron obligados: Sebastián por el aductor y Abel en el entretiempo estaba mareado y descompuesto por el golpe que tuvo en la cabeza cuando comenzó el partido".



Y agregó: "si pongo a tres delanteros, que son de área, no tengo quien me tire. Estábamos ganando bien por fuera. Entiendo el enojo de Balboa, pero tiene que respetar que hay un compañero que está entrando y lo tiene que ir a saludar". Elonce.com