AFA pidió saber si en los clubes de Paraná hubo abusos sexuales

La pensión de Patronato

Correo electrónico para recibir denuncias

Un tema muy delicado y que tiene en vilo a todo el fútbol argentino es el relacionado con las reiteradas denuncias sobre abusos sexuales que involucran a los clubes más importantes del país.Por el tenor de las investigaciones, los involucrados, los detenidos y las repercusiones, las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino se vieron obligadas a realizar monitoreos y pedidos urgentes de notificaciones sobre la posible existencia de más casos en todas las provincias. De allí que este reclamo de datos llegó a la Liga Paranaense de Fútbol, como también del resto de la provincia de Entre Ríos.El Código de Ética de la AFA establece que "está prohibido el acoso sexual. El acoso sexual se define como un comportamiento improcedente grave. El criterio de evaluación del acoso es aquel por el cual una persona avanza con comportamientos inapropiados u ofensivos. De allí que se prohíban, en particular, las amenazas, las promesas de beneficios y la coerción".La justicia en distintas jurisdicciones de Buenos Aires trabajan en distintas causas, que tiene denunciado a dirigentes, árbitros y ex jugadores del fútbol nacional.En la reunión del miércoles 18 de abril, en la sede de la Liga Paranaense de Fútbol se dio a conocer la nota que ingresó al ente regulador local sobre el tema. Desde la entidad ubicada en calle Viamonte en Buenos Aires, se le requirió realizar un pormenorizado informe que debía significar la verificación o no de posibles hechos en los clubes de Paraná.Con la premura del caso, los dirigentes asistidos por los abogados de la liga, efectuaron todas las consultas necesarias. De allí que se tomaron un tiempo para hablar con los máximos referentes de todos los clubes afiliados a la entidad de la capital entrerriana.El relevamiento fue respondido por todas las instituciones, y en todas se aseguró que no hubo ningún tema vinculado con acosos, abusos o corrupción de menores.Otro punto que fue importante destacar como gesto y reacción al pedido de la AFA, fue el vinculado con la solicitud de información a las fiscalías de Paraná para rastrear la posibilidad de investigaciones por hechos similares, parecidos que ligaran directa o indirectamente a los clubes de esta capital.En este sentido, desde la Justicia se le confirmó a las autoridades de la liga, que no había presentaciones ni causas en trámite.Por el momento no hay denuncias sobre abusos sexuales en las instituciones del fútbol local, habrá que aguardar lo que respondan el resto de las ligas de la provincia. Hay tranquilidad, pero ante los hechos que surgieron en Buenos Aires, es que no se quiere dejar nada librado al azar.Algunos dirigentes, quieren llegar a tener la plena seguridad que no pasó nada en Paraná, y de lo contrario, motivar que si hay alguna persona que haya sufrido un acto de estas características, darles todas las garantías para acompañarlo y avanzar con la hipotética denuncia.La realidad que se vive en las instituciones de la LPF lleva a pensar que no estamos lejos de lo que ocurre en Independiente o River. Siempre está el pervertido que se acerca a lugares vulnerables a seducir a jóvenes, que pueden llegar a ver con buenos ojos los buenos modales, que terminan siendo los infiernos padecidos a cambio de dinero u otros beneficios.Todo se inició con la investigación de la Justicia de Buenos Aires, que informó de las causas en las que había organizaciones de abusadores. Como fue de público conocimiento, el proceso de manipulación que iba haciendo el árbitro nacional Martín Bustos a través de las redes sociales con los jugadores de las inferiores del Rojo de Avellaneda.Es por eso que la fiscalía sigue investigando los datos que arrojaron las pericias a los teléfonos celulares de los adolescentes de las divisiones inferiores de Independiente en la causa por abuso sexual. Donde también existe como efecto directo, las sospechas hacia un dirigente de la AFA que está en la mira por sus posibles complicidades con el resto de los detenidos.Hubo un rumor muy fuerte que corrió por los pasillos de los clubes, y que fue la visita realizada por autoridades de la Justicia a la pensión de las Inferiores de AFA de Patronato. Sin confirmación oficial, se puede saber que estuvieron hablando con varios jugadores juveniles, en forma privada para tener una mejor información de cómo es la vida dentro de la entidad.Otro punto que se consideró importante, fue dejar abierta las vías de comunicación de la Liga para que cualquier persona pueda acercarse, o bien consultar sobre estos temas, asegurándose que las mismas pueden ser personales y reservadas. El teléfono es 0343-4315837 y el correo electrónico es info@ligaparanaensedefutbol.com.ar La Asociación del Fútbol Argentino empezó a tomar medidas para actuar ante posibles nuevos casos de abusos como los que se dieron en Independiente y que hoy son investigados por la Justicia. En las últimas horas se le comunicó a todos los clubes que se abrió un correo electrónico para denunciar cualquier hecho que pudiera relacionarse con abusos sexuales o de otro tipo.El correo electrónico que la AFA difundió a los clubes es el siguiente: denuncias.cumplimiento@afa.org.ar . El objetivo es que dirigentes, jugadores, técnicos o allegados puedan realizar denuncias que alerten sobre casos de abusos. (UNO)