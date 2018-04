Se cumplen 45 años de la creación del edificio del Centro de Salud Selig Golding

Luis Sotes es uno de los fundadores del Centro de Salud Selig Golding, cuyo edificio cumple este jueves 45 años al servicio de la comunidad.En diálogo con, recordó que "en los primeros días de este año se cumplieron 70 años de la creación del dispensario. En el año 48´ el gobernador Maya lo inauguró, pero fue funcionando a lo largo del tiempo en tres casas de familia. Hace 45 años que se atiende en calle Bolívar y Laurencena. Primero era un espacio pequeño, por lo que había que crear un edificio. Se hizo una gran asamblea y salí electo presidente de la cooperadora. Comenzamos a trabajar para tener nuestro edificio propio".En aquel momento, la provincia aportó el 55% del dinero utilizado. El resto fue otorgado por vecinos, comercios, la cárcel y entidades como el Túnel, la fábrica de cemento, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros. Además, las enfermeras realizaban ferias de platos luego de trabajar."Con todo ese dinero la cooperadora fue comprando los materiales y se hizo. A los cimientos los levantábamos entre todos: los vecinos, yo que era el presidente, el resto de los integrantes", contó.Aseguró que "todo el dinero siempre pasaba por el banco. Cuando se entregó el centro de salud, le dije al gobernador Favre que tenía la libreta y que teníamos un saldo. Él no lo podía creer, pero nos dijo que lo gastemos en lo que querramos. Con ese dinero que sobró hicimos un paredón que divide la Escuela Estrada con nuestra entidad. Así comenzamos a construir la segunda parte. Luego se hicieron algunas modificaciones, se amplió y con el tiempo se paró todo. Un día me encontré al arquitecto Federik, le conté y me dijo que vaya a verlo. Luego el gobernador autorizó el proyecto para ejecutar la obra de ampliación para crear un espacio para hacer análisis clínicos. El objetivo de nuestra cooperadora de aquel entonces fue que sea un laboratorio y consultorios nuevos".