Cansada de los infractores: Estacionan en su lugar exclusivo por discapacidad

Denuncian que conductores no respetan la exclusividad del estacionamiento para discapacidad

Se sabe que la falta de responsabilidad de los paranaenses para estacionar es una lucha habitual en la ciudad y la excusa de: "es por unos minutos", puede tener consecuencias que muchas veces, no se miden al momento de estacionar en lugares indebidos o prohibidos. El caso de una vecina que tiene a su hija discapacitada y necesita del lugar exclusivo para estacionar frente a su casa, es preocupante y está cansada de luchar con los infractores. "Es preciso que saquen a esos coches porque le impiden la movilidad a mi hija y el derecho a trasladarla a toda hora", se quejó una mujer ante Elonce TV.La madre de una mujer de 47 años reservó un espacio para estacionar su vehículo y el del transporte para personas con movilidad reducida, pero según denunció ante, los conductores hacen caso omiso al cartel que indica la exclusividad para discapacitados y se estacionan en el lugar."Mi hija es paralítica, la operaron de un tumor cerebral a los dos años. Hoy tiene 47 y va al centro educativo terapéutico, a rehabilitación y a clases natación", contó Ana Cerini."Anoche ya había un auto parado, le pusieron multa, pero es como que la multa tampoco funciona. Es preciso que saquen a esos coches porque le impiden la movilidad a mi hija y el derecho a trasladarla a toda hora", se quejó la mujer ante Elonce TV. "En Tránsito me dicen que tienen rota la grúa, que no saben cuándo la van a arreglar y que tampoco pueden llamar a alguien", agregó."Hoy a las 7.30 hs también los llamé porque tenía un coche parado y mi hija tenía que ir a la escuela. Hubo que cortar el tránsito para que el transporte la traslade", rememoró.Según denunció la mujer, "es habitual" que los conductores se estacionen sobre el espacio exclusivo para su hija, en calle Alem al 300.Para Cerini, el problema es "serio porque limita el derecho para poder movilizarla".Denunció además que, la continua desaprensión del resto de los conductores la convierte a ella misma en infractora porque tiene que, o estacionar en doble fila o frente al garaje de su vecina."Me siento indefensa ante un Estado ausente y es lamentable", remató.