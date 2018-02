Un oficio "al filo" del recuerdo: el de Ramón, afilador de cuchillos

Ramón es uno de los pocos que aún realiza este oficio, en Paraná.En diálogo con, cuenta que es de La Floresta y hace 28 años que realiza este trabajo.Sábados y domingos sale en su bicicleta, acondicionada para la actividad, cargando un esmeril, herramienta que gira una piedra con el mismo nombre en forma de disco para afilar y pulir metales. Ramón toma por el ango los cuchillos y choca el metal contra la piedra hasta que la navaja sea más cortante. A las herramientas las hace fabricar, detalla.A este oficio "lo recibió", según rememora el hombre, "en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, cuando un tal Soriano, junto con mi hermano, me enseñaron este oficio. Me gustó y lo seguí. M", detalla."Voy a San Agustín, Humito, Mosconi, Anacleto Medina, Giachino; al centro lo hago los domingos", afirma.Dijo que este oficio "le da mucha alegría, orgullo y satisfacciones". En este sentido acota,

Con un oficio se puede vivir

Manifestó su deseo de queConfió, en tanto, que cada fin de semana, al salir a la calle en su bicicleta, "me convoco a Dios, que haga lo que tenga que hacer en mi camino y me voy. Me anima a seguir, la posibilidad de dar el bienestar a mis hijos, con lo que obtengo con este trabajo".