Unió sitios de combate corriendo, para homenajear a ex combatientes de Malvinas

Alejandro quiso homenajear a los caídos y veteranos de Malvinas, por lo que se propuso unir lugares de combate corriendo.En diálogo con, explicó queSu idea surgió un día que fue a la Feria del Libro a visitarlo y entregarle una remera que usó en una maratón en su honor. "La recibió y. Pude viajar con dos amigos que me hicieron el apoyo logístico y cumplí mi sueño", contó.En principio,para los tres, porque si bien mis amigos no corrían, me esperaban con la camioneta. El clima allá es muy cambiante y llovía, granizaba. Fue difícil, nunca había corrido más de 46 km en toda mi vida.", relató.Así, asegura que comprendió que "la muerte no tiene bandera, el sufrimiento que tuvimos muchas familias argentinas es el mismo que tuvieron los británicos, los galeses y los escoceses, con las mismas edades, las mismas circunstancias. Muchos decidieron quitarse la vida porque no fueron comprendidos, entendidos ni incluidos. Vinieron heridos, con traumas.".Además, Alejandro tiene un próximo objetivo., finalizó.