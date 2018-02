Esperan que el martes llegue el pico de la crecida del Paraná

El río Paraná sigue en aumento y desde la comuna informaron que esperan por el pico de la creciente que calculan llegará el martes. Tomaron medidas y señalaron que no generará mayores inconvenientes, al menos por ahora.



En la semana se conoció que el gobierno provincial lleva adelante un trabajo conjunto con los municipios de la costa del río Paraná en la prevención de los acontecimientos que puede ocasionar la creciente del río y recorrieron la costa a raíz del comportamiento del río. En consecuencia estuvieron en La Paz, Santa Elena y Paraná para conocer las previsiones que se están tomando.



Roberto Sabbioni, titular de Servicios Públicos de Paraná, dijo que llevaron a cabo tareas de prevención y dio cuenta de las mismas. "La información que tenemos es que el pico llegará el martes y en principio no afectará demasiado a la zona costera. De ser así confirmamos lo que tenemos hecho y nos va a servir para contener al río".



Explicó que en Puerto Sánchez hay una falla en una parte del terraplén donde cada tanto se baja su altura. "Le pusimos broza para levantarlo", aclaró, y sostuvo que pueden quedar algunos lugares más desprotegidos que de haber una creciente muy grande pueden tener problemas. Se trata de la punta más alejada del barrio costero, donde se encuentran las últimas viviendas que se han instalado en la zona. "Siempre les dijimos que estaban en un lugar peligroso", aclaró Sabbioni.



Por otro lado señaló que a partir de las crecientes anteriores, las tareas de prevención están más aceitadas, y que se tomaron trabajos de prevención para evitar problemas en la zona de la Toma Nueva, Los Arenales ?donde explicó que hay muchas familias viviendo en anegadizos? y que el otro lugar problemático es Bajada Grande, pero sostuvo que si la creciente es como se espera, no deberían generarse mayores inconvenientes.



Ayer, según los datos de Prefectura, el Paraná alcanzó los 4,11 metros. En el país Los temporales de grandes precipitaciones y la creciente de los ríos afectaron a provincias como Santa Fe, Corrientes y Chaco con familias que dejaron sus hogares y diferentes zonas que hasta ayer necesitaban de la colaboración y la solidaridad.



Pero las miradas se posaron en la última jornada en Salta, donde debieron evacuar a unas 10.000 personas, y también en Formosa, donde esperaban una crecida histórica del río Pilcomayo y un pico que posiblemente llegará a esa provincia entre hoy y mañana; estimaban que afectará a una zona donde viven más de 14.000 personas.



El ministro de Gobierno, Jorge González, aseguró: "Dado el escenario de una crecida histórica, se dispuso el máximo alerta y despliegue de recursos humanos, de maquinarias y logísticos. El escenario se ve agravado por la persistencia de las lluvias en toda la zona, que dificulta las tareas de refuerzo del anillo de defensas a la vera de poblaciones aborígenes y criollas de los departamentos Ramón Lista y Bermejo".



