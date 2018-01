El municipio recibió 20.000 kilos de residuos tecnológicos desde agosto pasado

El espacio dispuesto por la Municipalidad de Paraná para la entrega de residuos tecnológicos está ubicado en calle Churruarín 2444. Desde agosto del año pasado se recepciona en esa dirección material de descarte que incluye computadoras, aparatos eléctricos y electrodomésticos. La subsecretaria de Ambiente Sustentable, Rosa Hojman, dijo que hasta ahora los resultados han sido "más que positivos" dado que hasta el momento se han recolectado unas 20 toneladas para ser recicladas o tratadas de acuerdo a criterios ambientalistas.La atención al público del Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos se retomó esta semana y continuará durante el verano de lunes a viernes de 8 a 12 y los sábados de 9 a 14. El objetivo es que los ciudadanos lleven allí sus residuos electrónicos y eléctricos para que luego la Comuna los traslade a la Asociación Civil Basura Cero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su reciclado o disposición final.La funcionaria contó que esa entidad se ocupa de desacoplar las partes de los dispositivos electrónicos, recuperar elementos y garantizar su depósito en el relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).Hasta el momento han viajado desde Paraná hacia la mencionada entidad dos camiones con material electrónico descartado. Está en vías de completarse una tercera unidad para ser enviado para su tratamiento. A cambio de estos envíos, el Municipio recibirá 10 computadoras. Este convenio se mantendrá hasta tanto Paraná no cuente con un relleno sanitario propio que permita la disposición final de este tipo de basura, explicó la responsable del área de Ambiente.Hojman también se refirió al trabajo de rescate que se hace en el propio Centro de Recepción de Paraná. En este sentido, contó que los sábados por la mañana personal municipal se encarga de revisar lo que llega y de repararlo. Así es que se han recuperado televisores, computadoras y teléfonos para ser donados a entidades solidarias de la ciudad.. Las instituciones y empresas que quieran hacer uso del servicio del centro de residuos electrónicos deben completar una solicitud y presentarla por Mesa de Entradas de la Comuna. El trámite consiste en una autorización para la disposición de este tipo de desechos. Al respecto, Hojman señaló aque ya han llegado pedidos de este tipo pero que aún se encuentran en la vía administrativa.En este caso, el costo equivale al canon administrativo correspondiente. Como contraprestación, se entrega un certificado de disposición final segura, de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente y la Ley de Residuos Industriales.Desde Ambiente de la Comuna indican que los residuos tecnológicos no deben ser abandonados en la vereda o en la puerta del propio Centro de Recepción. Su depósito en la vía pública o en los contenedores no está autorizado. La conducta que no respeta la norma municipal está penalizada.El Centro de Recepción está habilitado para recibir equipos de informática (impresoras, computadoras y todos sus componentes como CPU, mouse, monitor, teclado y otros periféricos), máquinas de escribir, equipos de música, radios, reproductores de DVD, reproductores de MP3, MP4, aparatos de videojuegos, faxs, contestadores, teléfonos fijos, inalámbricos y celulares, tostadoras, cafeteras, sandwicheras, pavas eléctricas, secadores de pelo, balanzas, instrumentos de vigilancia, testers, tickeadoras, televisores con tubos sanos (todos los modelos), heladeras, secarropas, máquinas de coser, equipos de refrigeración, aires acondicionados.Los electrodomésticos solo se reciben si están en buenas condiciones, sin desarmar ni desguazar. No es necesario que estén en funcionamiento.