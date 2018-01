Quinceañera solidaria: Pidió no hacer fiesta y regaló comida a gente de la calle

Aldana cumplía años. Para la ocasión, se visitó de fiesta con un reluciente vestido rojo, se puso su coronita brillante, y se hizo un leve maquillaje. Pero en vez de entrar a un salón especialmente decorado, con la música que sonaba y mucha gente vestida de gala para el festejo; Aldana salió a la calle para cumplir con su sueño solidario.Aldana entregó a gente en situación de calle, la comida que su familia cocinó especialmente, para la ocasión. Así lo hijo junto a varios integrantes de su familia, en la noche del pasado 31 de diciembre de 2017. Poco después de las 22, luego de terminar la recorrida, la familia tuvo su festejo y también despidieron el año con el corazón feliz.agasajada y explicó que en vez de tener un festejo con su familia y amigos, ella se propuso entregar comida a las personas en situación de calle.Aldana y su familia vivieron un final de año muy especial. Mientras en todos los hogares se comenzaba con las celebraciones en familia para recibir el Año Nuevo, ellos se ocuparon de que los más necesitados, también tengan su cena especial de Fin de Año.y resaltó: "Estoy muy feliz de que me hayan acompañado", afirmó la adolescente que concurre a la escuela ENET Nº 2 de la capital entrerriana."La idea surgió de ver videos de gente que ayudaba y se me ocurrió esto, pero también vamos a hacer un festejo en casa con mi familia", dijo entre risas la Quinceañera solidaria que vive en barrio Los Arenales de Paraná. Aldana no quiso olvidarse de agradecer a sus padres por cumplir su sueño solidario."Se tomó esta decisión porque hay un hijo que no lo tengo. Al sacarme ese hijo de las manos, parecía que todo se terminaba para festejar los Quince años de Aldana. Además, a mis hijas mayores les pude festejar el cumpleaños y a las más chicas no, y por eso, ella (por la quinceañera), tomó esa decisión de no hacerme sentir mal por la falta de un hijo. Entonces, ella me dijo: `"Mamá, yo voy a tomar la decisión de darle a la gente en la calle"´ y eso hicimos", relató Susana a Elonce TV.Aldana, la quinceañera, es la menor de ocho hermanos. Su padre también se mostró muy orgulloso del festejo de su hija y comentó a Elonce TV: "estamos felices. Para mí, es un orgullo que piense de esa manera, que piense en la gente que necesita más, de la gente que anda en la calle."Trabajamos todo el día, estamos un poco cansados pero, estoy orgullosa de que mi hija haya decidido dar a los demás, al no tener un hermanito, y no tener festejo", explicó la madre de Aldana y agregó queIntegrantes de la ONG Suma de Voluntades que habitualmente, realiza sus recorridas nocturnas para llevar la cena a las personas en situación de calle en Paraná, estuvieron durante la recorrida de Aldana y su especial festejo. "Es una hermosa sorpresa, encontrarse con gente solidaria", señalaron.