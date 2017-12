Comenzaron las ventas de pasajes por vacaciones y se prevén aumentos de tarifas

Destinos y precios

Todavía restan varios días para las Fiestas, pero en Terminal de Ómnibus ya comenzaron las consultas y venta de pasajes para fin de mes. Inclusive preguntan por micros que saldrán recién en enero."Los primeros días de diciembre, tuvimos las ventas importantes para Navidad y Año Nuevo, y la primera quincena vacacional a Costa Atlántica y Sierras de Córdoba", confirmó a, Diario Acuña, responsable de boleterías Zenit."El 1 y 2 de enero son los días más fuertes en ventas en todo lo que es vacacional", agregó ante el programa"Si bien aún no han una tendencia, los tramos cortos a Córdoba y Carlos Paz se están vendiendo con regresos a los seis días y en tramos más largos, por ahí se quedan más días", estimó el boletero."Ya se colocaron refuerzos como un fin de semana largo, de hecho, a la Costa Atlántica ya se agregaron seis refuerzos adicionales", reveló.Los destinos turísticos a las ciudades termales de Entre Ríos, además de los clásicos tales como Buenos Aires y Córdoba siguen siendo los más solicitados."Federación es lo más fuerte para enero y febrero", remarcó Acuña. El ida y vuelta por persona, cuesta 490 pesos.Respecto de la Costa Atlántica, el coche semicama a Gesell o Mar del Plata está a 2700 pesos Ida y vuelta por persona.En la oportunidad, a Acuña se le consultó por un posible aumento de las tarifas. "En noviembre, desde el ministerio de Transporte (de Nación) actualizaron un 20% de aumento para las líneas de larga distancia, pero las empresas no lo aplicaron en todas sus líneas, si a Buenos Aires, Córdoba y Salta, y algunas lo hicieron en dos veces", explicó el boletero, al tiempo que advirtió, que las tarifas a la Costa Atlántica sufrirán modificaciones "a fin de mes".Recomendaron a quienes aún no han comprado, que se acerquen a consultar por tarifas, y reiteraron las recomendaciones de viajar con DNI en mano."Los menores que no viajan con sus padres, al momento de sacar el pasaje tienen que hacerlo con fotocopia de DNI y partida de nacimiento, para hacer la autorización en la boletería sin cargo", aclaró el boletero de Zenit. El mismo requisito deben cumplir aquellos adolescentes de 17 años que viajan en grupos de amigos a la Costa Atlántica. Recomendó hacerlo con tiempo.