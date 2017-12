Las ecografías anunciaban mellizas, le hicieron cesárea y "apareció sólo una"

Victoria Drozdwski tiene 19 años. Junto a su familia llegó hace 3 años a Oro Verde, provenientes de Misiones. El pasado lunes, cuando debía ser el día más feliz de su vida, comenzó a vivir una pesadilla.La joven ya tiene un hijo de dos años y estaba embarazada de mellizas. Así lo habían indicado las ecografías que se había realizado a lo largo de la gestación; pero al momento de tener familia "sólo apareció un bebé".Cuando Victoria empezó a realizarse los controles, los estudios daban cuenta de un embarazo gemelar. "Tengo las ecografías que había dos bebés, dos fetos, dos corazones, y al final apareció sólo uno", afirmó aFueron "varias ecografías" las que marcaron la presencia de dos bebés. Todas fueron realizadas en el Instituto de Ecografías de Ramón José Alberto Vázquez de Valle María.La cesárea fue programa y se llevó a cabo el pasado lunes 4 de diciembre en una clínica ubicada en calle Carbó de la ciudad de Paraná. Tras la intervención se encontraron sólo con una beba."Queríamos una explicación pero no nos decían nada; sólo que era una equivocación del ecógrafo, pero para mí no puede ser. Quedé en shock, no entendía nada. Quiero una explicación, que se hagan responsables porque estamos reclamando por una criatura, no es un perrito", dijo Victoria.Miriam, madre de la joven contó que "estamos verdaderamente asombrados, porque no nos dieron ninguna explicación y esto no puede ser. Esperábamos mellizas, estábamos preparados para ellas, a lo mejor piensan que porque somos del interior se pueden burlar de nosotros, pero necesitamos una explicación coherente y concreta. Porque hasta los 7 meses teníamos dos bebés"."Cuando llegamos a la clínica, a mí no me dejaron entrar y al padre lo mandaron a cambiar mientras ella estaba en quirófano. Después lo llamaron para que vea que era un solo bebé", relató."La obstetra que la atendió me dijo que fue un error y que al otro día hablábamos. Pero ese día cuando la encontré estaba apurada, se fue y no me dijo nada", indicó y agregó que uno de sus hijos habló con el director del sanatorio quien le dijo que hicieran lo que quisieran, que denuncien, que si fuera su hija la agarraría y se iría a su casa sin ningún problema"."La ecografía lo dice bien claro, eran dos bebés", reafirmó la mujer y adelantó que hará la denuncia en la Fiscalía. "Además nos vamos a poner en manos de un abogado, si ellos no me dan una explicación yo quiero pruebas y quiero ver lo que pasó. Venimos pensando de todo y no puede ser. Por lo menos deberían haber sido cordiales y darnos una explicación como la gente, no largamos así y palmearnos".