La solidaridad se multiplica: Recolectaron miles de pañales en el Top Race

Los gestos solidarios se multiplican a medida que se acerca el 8 de diciembre. Así como comercios, distintas entidades y personas no sólo de Paraná sino de distintos puntos de la provincia se comunican para colaborar con distintas donaciones para Once por Todos.Muchas empresas y gran cantidad de comercios de Paraná se incorporan a la jornada solidaria. Con diferentes donaciones, contribuyen con las escuelas y hospitales que serán destinatarios de las ayudas.Durante el fin de semana, el Top Race se sumó a la campaña solidaria. En el autódromo "Ciudad de Paraná" hubo un centro de recepción de donaciones. Y los frutos de la colecta están a la vista:que serán destinados a los beneficiarios de Once por Todos. Así, cada uno va aportando su granito de arena.