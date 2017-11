Albino en Paraná: Contó cómo trabajan para terminar con la desnutrición infantil

El médico pediatra que se dedica al tratamiento de la desnutrición infantil, Abel Albino, estuvo en Paraná y disertó en el Centro Provincial de Convenciones. Habló sobre los "cinco pasos que la Argentina debe dar para ser una potencia y resolver la problemática".



En diálogo con Elonce TV, contó que "es un tema que venimos desarrollando en todo el país con la Fundación CONIN. Queremos mostrarle a la gente algunos números, cifras y datos. En Entre Ríos ya tenemos nueve centros de atención. En Argentina atendemos a alrededor de 10 mil chicos".



Explicó que se firmó un convenio con el Estado, a través del cual se incorporarán 54 mil niños más al proyecto.



Por otra parte, explicó los pasos para combatir la desnutrición: "el primero es preservar el cerebro en los primeros 1000 días de vida. Esto incluye el embarazo, el primer y segundo año. En esa etapa de la vida el niño necesita un trago de leche y un beso. Si no hago eso no estimulo su imaginación, no exacerbo su curiosidad, no lo engancho con la vida. Si lo alimento materialmente y espiritualmente, tendrá un cerebro en óptimas condiciones para ser educado".



El segundo paso, según señaló es educar ese cerebro. "La educación es una semilla maravillosa pero para fructificar necesita un sustrato. El ideal es un cerebro bien cableado, alimentado y estimulado". El tercer paso es tener cloacas, el cuarto agua caliente y el quinto electricidad.



Asegura que con todos estos pasos, "en 19 años tendremos a Argentina como una potencia. Hace un año que trabajamos con el Estado y cuando uno trabaja así trabaja en escala. El crecimiento es exponencial cuando se trabaja en conjunto". Elonce.com