En taller de la Fundación Petropack confeccionan chalecos para Once por Todos

Integrantes "Cosiendo Caminos", el taller de capacitación laboral de la Fundación Petropack se encuentran confeccionando los chalecos y banderines para Once por Todos. "Es un acontecimiento importantísimo para la ciudad y también para nosotros. Nos encanta estar", resaltó la presidenta de la Fundación, Inés Artusi.También, desde hace 13 años la empresa aporta las bolsas que son fundamentales, ya que van a contener "el amor y la solidaridad de tanta gente"."La fundación es un compromiso mucho más fuerte con la comunidad, lo cual hace que el camino de la responsabilidad social sea permanente", enfatizó.A su turno, la coordinadora de la fundación, Dariela De Mateis, puso de relieve que "este año se suma el plus de las chicas del taller de capacitación laboral que tenemos en la fundación, que están confeccionando banderines y chalecos para todos los voluntarios".Al respecto, manifestó: "Somos varios los organismos que colaboramos y siempre un granito de arena suma. Entre todos hacemos una multitud"."Que la gente participe y que lleve su parte de amor en esto. Que sea un incentivo al voluntariado, que es una tarea muy linda. El Once por Todo ha sido una escuela de voluntariados, porque hay gente que trabaja no sólo ese día, sino todo el año", instó Artusi.Y completó: "Es una invitación a que la gente participe más, que sea voluntario, que se acerque a ONG o a organismos. El Once por Todo es importantísimo como motivador".Rosa Benítez, una de las encargadas de las tareas de confección señaló que "nos capacitamos y aprendimos. Ahora la fundación nos dio la posibilidad de trabajar, de vivir de esto, que es lo que nos gusta. Tenía muy poca experiencia y acá aprendimos también a conocernos con las chicas y el compañerismo. Es una linda satisfacción".Otra de las mujeres puso comentó que llegó al lugar "sin saber manejar una máquina. Aprendí a coser, cortar y moldear. Hacer los chalecos para Once por Todos es una satisfacción y enorme alegría".