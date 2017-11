Más de 600 estudiantes participaron de Jóvenes por la Memoria

El programa Jóvenes x la Memoria cerró su octava edición este viernes en el Centro Cultural La Vieja Usina, con la presencia de más de 600 estudiantes de 50 escuelas de la provincia. Compartieron trabajos y experiencias.



La iniciativa se propuso generar un espacio de encuentro e intercambio entre los diferentes grupos y con la comunidad en general, mediante la exposición de los diferentes trabajos de investigación a los que fueron dando forma a lo largo del ciclo lectivo.



El subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano, explicó que los estudiantes "volcaron la experiencia de trabajo que reunieron a lo largo del año y que tiene que ver con la razón de ser de este programa, que es la investigación sobre el pasado reciente, la recuperación y el debate en torno a la memoria colectiva, la reconstrucción de nuestros procesos sociales como entrerrianos y argentinos", afirmó. "Creemos que es sumamente importante tener un espacio donde se puedan escuchar las voces de los jóvenes, interactuar y tener la posibilidad de construir participativamente. Hay trabajos que abordan la memoria de los pueblos originarios, historias de nuestros veteranos y héroes caídos en Malvinas, los procesos que cada pueblo ha vivido durante la última dictadura militar, las vivencias en torno al neoliberalismo y el cierre de fuentes laborales, entre otros temas", sostuvo.



"Como gobierno provincial nos parece importante generar estos espacios de encuentro e investigación que posibilitan poner de manifiesto esta mirada diversa y profunda de los jóvenes", afirmó Germano.



Por su parte, el secretario de Justicia de Entre Ríos, Pablo Biaggini, afirmó: "Nos parece un buen comienzo de ciclo empezar acompañando a la Subsecretaría de Derechos Humanos asistiendo a este encuentro de Jóvenes x la memoria, un programa emblemático, que consideramos ya casi como una marca registrada".



Resaltó "la idea de rescatar el pasado a través de tareas que se desarrollan en las escuelas con participación activa de los jóvenes, no sólo como una mirada formativa en valores sino también como un modo de construir un espacio transformador para mejorar la realidad".





Memoria, presente y futuro



Florencia Amestoy, coordinadora del programa que va por su octava edición, se refirió a la relación que se establece desde la propuesta entre pasado, presente y futuro.



"Como decía un compañero: sembrando memoria cosecharemos justicia. De eso se trata Jóvenes x la Memoria, de cosechar justicia, construyendo memoria cada día, en cada escuela, en cada barrio de cada localidad", sostuvo.



En esa tarea, señaló, "Contamos con muchísimos jóvenes que cuentan con el apoyo de sus docentes y de organizaciones sociales. El programa es un semillero de jóvenes que construyen, indagan sobre un pasado que no vivieron temporalmente pero del que son herederos de lucha, de ausencias".



"Nosotros no cambiamos futuro por pasado, nosotros construimos futuro pero también pensando y conociendo el pasado, construimos presente. En ese camino estamos", afirmó.





Investigación y expresión artística



Durante la jornada, los estudiantes expusieron sus investigaciones y compartieron diversos dispositivos artísticos en los que volcaron sus trabajos.



A diferencia de otras ediciones del programa, en la que los estudiantes seleccionaban el dispositivo artístico con el cual representar lo investigado, este año se realizó el sorteo de dispositivos, con el propósito de diversificar las producciones artísticas.



Se puso en marcha una nueva metodología de trabajo que posibilitó la exploración de nuevos lenguajes artísticos por parte de los estudiantes. Para ello se generaron instancias de capacitación en lenguaje audiovisual, fotografía, teatro, instalaciones artísticas y murales; de la mano de talleristas que recorrieron diferentes localidades de la provincia.



Algunos de los temas que abordaron fueron: Identidad; represión cultural; discriminación; historias de vida de desaparecidos entrerrianos; trabajo infantil; trata de personas; consecuencias sociales y económicas del neoliberalismo, torturas y exterminio; violencia Institucional; guerra de Malvinas; diversidad cultural; maternidades clandestinas; libros censurados por la dictadura; inseguridad, discapacidad, género, entre otros.





Ocho años de Jóvenes por la Memoria



Jóvenes x la Memoria es un programa que se lleva adelante en Entre Ríos desde 2010 y se propone el abordaje de la historia reciente en la escuela secundaria a partir de una propuesta concreta: que sean los alumnos quienes se apropien significativamente de las experiencias pasadas en torno al eje: dictadura cívico-militar y democracia.



La propuesta se sustenta en la perspectiva de que el abordaje de la memoria colectiva en las instituciones escolares permite complejizar los usos que pueden atribuírseles al pasado, para comprender de qué manera es recibido por las generaciones contemporáneas, y retransmitido con su propio lenguaje, perspectiva e intereses.



Las nuevas generaciones tienen el derecho de apropiarse del pasado y construir un sentido que les sea propio. Porque no se trata de "legarles" un pasado en estado fósil para preservarlo de aquí y para siempre de la misma forma. Por el contrario, para evitar un relato estático de la memoria que se transmita por décadas como un mito irrefutable, se pretende que la escuela sea un espacio de reconstrucción, de recreación permanente de la memoria, donde cada generación y sus distintos actores, ejerzan su derecho a reescribirla en función de sus preguntas y dilemas de su tiempo.



Se busca que la memoria sea una herramienta de transformación de la sociedad de su escuela, de su barrio, que sean los jóvenes quienes se entiendan protagonistas y motores de cambios.



JxM es organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos; HIJOS Regional Paraná; el Consejo General de Educación; la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos; la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.



Del acto de cierre participaron Marcelo Boeykens, coordinador del registro único de la Verdad; Darío Barón, director de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay; Mayda Cresto, directora Ejecutiva del Becario y diputada nacional electa; Sergio Granetto, titular de la ATER; Sofía Uranga, coordinadora del Hogar Inés Londra; Julián Froidevaux, subsecretario de Políticas Sociales; Juan Arbitelli, director de Vivienda Social; Roque Caviglia, director Departamental de Escuelas y Susana Nadalich, responsable del Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva, entre otras autoridades del Consejo General de Educación; Priscila Spinetti, coordinadora de la Secretaría de la Juventud. Además estuvieron en representación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Manuel Gómez, secretario Gremial y Tomasa Gómez, secretaria de Derechos Humanos; e integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná.