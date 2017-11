Once por Todos: En Aldea Protestante ya clasifican y ordenan las donaciones

Beneficiarios Once Por Todos 2017

La 13º edición de Once por Todos ya está en marcha y en los habitantes de Aldea Protestante ya están movilizados para ayudar a quienes más lo necesitan.Desde hace varias semanas, las donaciones comenzaron a llegar y todo el pueblo está involucrado: la escuela, el Centro de Jubilados, la Asociación Alemanes del Volga, las dos congregaciones de la Iglesia, el Club y también la Junta de Gobierno, cuyo presidente, Duilio Herbel, habló sobre la experiencia de ser parte de esta jornada solidaria."Gracias a Dios la gente siempre colabora acá, por distintas situaciones. La Aldea está creciendo, quedan muy pocos lotes disponibles para vender y cuando toda esa gente se venga a vivir, se va a duplicar la cantidad de habitantes", dijo Herbel y dio cuenta que actualmente hay unos 1000 pobladores en Protestante.Las donaciones que se van recibiendo son clasificadas y prolijamente ordenadas en cajas y bolsas con sus respectivos rótulos por los alumnos de la escuela Nº 5 "Patricios". Esta tarea facilita que lo donado sea distribuido de mejor manera a cada uno de los beneficiarios de Once por Todos.En tal sentido, Adriana May, directora del establecimiento, afirmó que "los chicos son muy solidarios, por naturaleza; siempre dicen sí y están dispuestos a colaborar cuando desde la escuela se los solicita, sea para el evento que sea"."Como institución educativa nos toca muy de cerca el hecho de fomentar el valor de la solidaridad. Estamos más que contentos de participar de Once por Todos,para realizar este objetivo y estar presentes", indicó.La escuela Patricios de Aldea Protestante tiene en el turno matutino dos salas de nivel inicial y nivel primario y por la tarde funciona la secundaria. Además este año se incorporó el secundario para adultos.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).