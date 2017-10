Hay retención de servicios en el laboratorio central del hospital San Martín

Trabajadores del laboratorio central del hospital San Martín de Paraná realizan asambleas con retención de servicios."Es por condiciones laborales dignas y para que haya una mejor atención a los ciudadanos, porque no puede ser que estemos en un subsuelo donde no hay una ventilación adecuada y sujetos a que cada cinco días nos inunden los desbordes de las cloacas", explicó aque se emite por, Diego Segovia, delegado de ATE en el nosocomio."Se firmó un acta acuerdo el 3 de agosto con directivos y representantes del gremio; ellos se comprometieron a solucionar la problemática con el compromiso de construir un laboratorio sobre calle Gualeguaychú, de aquí a tres años, pero el tiempo apremia y la situación no da para más", apuntó."Nos hicieron una puerta de emergencia que da al interior del hospital y los matafuegos están vencidos", advirtió Segovia.En la oportunidad, el gremialista denunció que "sacaron los extractores de aire y tenemos que chupar los fluidos de olores nauseabundos de las muestras de orinas".El laboratorio central del hospital San Martín atiende de 70 a 120 pacientes por día.Son 12 técnicos, 7 administrativos, 25 bioquímicos y un personal de limpieza.Los trabajadores se comprometieron a atender a los pacientes que asistieron este martes, en el transcurso de este jueves y viernes.