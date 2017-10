Fabricante de bolsas plásticas analizó la puesta en vigencia de la ordenanza

Los alcances de la ordenanza

Desde hace poco menos de una semana, rige en Paraná, la normativa que prohíbe el uso de bolsas plásticas no biodegradables y bolsas de papel no certificadas, para el transporte de mercadería. La medida alcanza a las bolsas plásticas no biodegradables livianas, oxibiodegradables u oxidegradables de polietileno menor a 50 micrones de espesor.Al respecto, Eduardo Sabaté, responsable de la fábrica de bolsas de polietileno ubicada sobre calle Nogoyá de esta ciudad, anteapuntó que "en el texto de la norma, aparece la palabra `prohibido´ que inhabilita y hace temer a todos los comerciantes sobre qué es lo que deben ocupar y qué deben hacer".Es que para el fabricante con 55 años de experiencia en el rubro, "hay desconocimiento y confusión entre los consumidores porque la palabra `prohibido´, inhabilita".De acuerdo a lo que comentó, en los contactos que mantuvo con responsables de Medio Ambiente del municipio, no logró que se eliminara la palabra `prohibir´."El decreto establece no permitir la entrega de bolsas de polietileno de un solo uso, más conocidas como camisetas, en líneas de caja de autoservicio y supermercados, para que no se repartan indiscriminadamente y regaladas, bolsas que son de material muy fino de 8 a 10 micrones de espesor", explicó Sabaté al programa, al tiempo que indicó: "Al sacar las bolsas finitas, se permiten las bolsas del tipo camisetas de 50 micrones de espesor"."La bolsa gruesa es 100% reciclable y reutilizable al ser un material muy noble, elástico y permite el uso y lavado", detalló.Y en esa línea, Sabaté enumeró los distintos tipos de bolsas que permanecen habilitadas:-bolsas de arranque: son las que pertenecen al rubro alimentos porque no se ha encontrado otro sustento para conservarlos como corresponden;-bolsas de polietileno de baja densidad;-bolsas de polipropileno para la conserva de panificadoras, ya que según explicó, sería imposible pensar que existieran las pre-pizzas si no hubiera una forma de conservarlas.-bolsas de consorcio de color negro, para el uso de materiales secos, reciclables; y las verdes para materiales húmedos."El polietileno fino es muy volátil y es el de más corta vida útil. Normalmente, tardará hasta 10 años en desintegrarse, contrario a los que dicen que son 400 años", aclaró. Y en ese marco, reveló que desde 2008, la empresa obtuvo una licencia para procesar polietileno oxi-biodegradable al que se le confiere una duración de un año. "Esta oxidación hace que el polietileno comience a fragmentarse para que pueda comerlo la lombriz de tierra, y procesarlo", explicó.De acuerdo a lo informado por la comuna, la ordenanza municipal pretende promover nuevos hábitos de responsabilidad social, además de erradicar estos elementos que habitualmente obstruyen desagües pluviales y terminan en arroyos o el río, lo cual trae aparejado potenciales consecuencias nocivas a la salud y al ambiente."Pretenden reducir la cantidad de bolsas que salen a la calle", estimó Sabaté. "Porque el problema es el basural, que las bolsas vayan al lugar correcto, y dispara la conciencia de la gente para que hagan un uso responsable, darles un depósito final correcto", apuntó.Pero para el fabricante, "el problema se soluciona, si conscientemente como usuarios, ordenamos y depositamos en los lugares que corresponden, y así también lo haga el municipio desde los basurales".