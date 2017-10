Continúa el traslado de documentos hacia el Archivo General de la Municipalidad

Un movimiento por más que llamativo se observó este martes frente a la sede de la Administración Fiscal Municipal (AFIM) sobre calle Andrés Pazos de Paraná; es que unos seis empleados municipales realizaban el traslado de decenas de cajas con material administrativo e histórico."Estamos sacando documentación del archivo intermedio que teníamos desde 1996 cuando se realizó un expurgo de las actuaciones", explicó a, Julio Gerbotto, subdirector del Archivo General.Es que según se supo, continúa el traslado de los archivos administrativos e históricos hacia las instalaciones del ex Ferrocarril donde funciona el Archivo General de la Municipalidad de Paraná, en calle Racedo 230."Las actuaciones que no son de relevancia ni pasan al Archivo Histórico, son dadas de baja y se llevan a la papelera para su destrucción", indicó Gerbotto."Por decreto, se nos autoriza a depurar actuaciones que no hagan a la historia de la ciudad, como un pedido de poda, de luminaria, de arreglo de vereda, o solicitudes de la parte social como alimentos, chapas y tirantes", comentó a"La documentación de relevancia pasa al archivo intermedio para luego, ser llevada al Archivo Histórico", explicó.De acuerdo a lo que comentó Gerbotto, cuentan con registros desde 1886, entre los que incluyen "pedidos de mortajas, de autorizaciones para rifas, y de los clubes para bailes"."Termina el mes, y automáticamente, la documentación del mes se guarda por número de expediente y fecha de archivo, y se comienza uno nuevo. Entran aproximadamente 3500 expedientes por mes", reveló que hombre que ya lleva 32 años en el Archivo.Respecto de la conservación del material, indicó que se acondiciona la documentación para que se mantenga en condiciones. "Tratamos de mantenerlo limpio y aireado, y cada dos meses se realiza la fumigación", agregó.