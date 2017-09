Se realizó desfile a beneficio de FundNeo: "Los paranaenses son muy solidarios"

Se llevó a cabo este lunes por la noche un desfile a beneficio de la Fundación Neonatológica del Hospital San Roque (FundNeo).De la actividad solidaria participaron modelos del staff de Leandro Rud y otras que fueron seleccionadas a través de un casting. Lucieron prendas que están a la moda, mostraron la tendencia para esta temporada y además hubo subastas.En diálogo con el programa Buenas Noches, de, María Susini, dijo que "es un placer estar en Paraná. Es una noche emocionante y la gente es muy solidaria porque las entradas se agotaron ni bien salieron a la venta. Queremos resaltar el trabajo de Leandro porque año tras año sigue cumpliendo y ayuda siempre. Este compromiso de varios años demuestra que hay que continuar para lograr la meta".En ese sentido, indicó que la gente "se contagia sola" de solidaridad. "Es despertar la conciencia pero no convocando a la gente, sino que vienen porque son realmente solidarios los paranaenses", aseguró.Por su parte, la modelo y periodista oriunda de Paraná, Rocío Rivas, contó que "en el secundario me tocó hacer un voluntariado en el Hospital San Roque. Cuando Leandro me invitó a venir no lo dudé, ayudar a los chicos te da una alegría inmensa".