Vecinos de casas inundadas por las cloacas piden solución definitiva al problema

Vecinos paranaenses de barrio Mosconi I, padecen desde hace tiempo, el problema de la inundación de sus hogares invadidos por los líquidos cloacales. Se trata de cuatro casas que se inundan por la saturación de las cloacas del barrio y no encuentran solución definitiva al inconveniente que se vive con frecuencia en la zona de calle Estado de Palestina y Franzotti.El vecino Ramón "Quito" González contó a Elonce TV que "estamos con el inconveniente de las cloacas y necesitaríamos que lo solucionen. Hace más de tres años que no se le hace mantenimiento a las cloacas del barrio y ahora, están todas tapadas y hay casas inundadas", dijo el hombre y agregó que "vino un camión atmosférico y quisieron destapar pero no pudieron", contó González.El vecino de barrio Mosconi I, también recordó que "desde la Municipalidad, vinieron, arreglaron tres tapas y un caño que está llegando a la barranca, pero quedó una tapa sin reparar y eso es lo que necesitamos porque nos inundamos otra vez", remarcó "Quito" en diálogo con Elonce TV."Ya hicimos el reclamo al 147 y también tengo los reclamos realizados a Obras Sanitarias, pero hasta el momento no hay nada y son cuatro casas", afirmó.Las casas están inundadas con líquidos cloacales y según relató González, los vecinos también intentaron solucionar el inconveniente por sus propios medios, pero la situación sigue de la misma manera. "Esperamos de tener la suerte de que vengan otra vez los muchachos de Obras Sanitarias porque lo que buscamos, es una solución, no un problema", concluyó "Quito" González. Elonce.com