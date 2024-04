Maestra abusó de un adolescente de 15 años que conoció en una iglesia

Una maestra fue acusada de abusar sexualmente de un menor de edad. Los hechos se perpetraron mientras se desempeñaba como voluntaria en una iglesia en Arkansas, Estados Unidos.



La mujer, identificada como Reagan Gray, de 26 años, era docente de una escuela cristiana y acosó al adolescente de 15 años desde 2020, mientras formaba parte de la Iglesia Bautista Immanuel, según informó THV11. Tras ser descubierta, se entregó a las autoridades el pasado 17 de abril.



El macabro accionar de la maestra salió a la luz luego de que los padres del chico se enteraran de lo ocurrido al descubrir las conversaciones en el teléfono celular de su hijo. Lo primero que hicieron fue advertir al pastor principal de la iglesia.



Gray se defendió argumentando que la relación que mantenía con el menor no era “física” y buscó asesoramiento legal. Mientras tanto, fue separada momentáneamente de su puesto de voluntaria.



Sim embargo, ni la denuncia ni las medidas que se tomaron lograron frenar su conducta. Ya que después de eso, ella seguía intercambiando mensajes con el adolescente a través de la plataforma Snapchat. Por tal motivo, las autoridades intervinieron en el caso en febrero de este año.



Cómo fueron los encuentros sexuales

El joven tuvo que prestar declaración frente a los agentes federales y según su relato, la maestra le había practicado sexo oral pero no tuvieron relaciones sexuales para que él pudiera “permanecer puro”.



El adolescente también contó que los encuentros se levaban a cabo en el auto o en el departamento de la mujer y que el abuso había ocurrido más de una docena de veces.



Luego, un líder de la iglesia terminó reconociendo que Gray había confesado el año pasado durante una sesión de asesoramiento que la relación era sexual, aunque no quedó claro si alertó a los investigadores sobre el presunto abuso. Finamente, su comportamiento lo llevó a renunciar a su cargo.



La maestra quedó en libertad tras pagar una fianza

Reagan Gray, que actualmente trabaja en la escuela secundaria Sylvan Hills, está con licencia administrativa desde febrero mientras se lleva adelante la investigación.



Si bien había sido detenida de inmediato cuando se radicó la denuncia, finalmente fue liberada tras pagar una fianza de 20.000 dólares.