Quién es el dueño de OnlyFans: cuánto dinero gana y cómo divide las ganancias

¿Quién está detrás de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans? ¿Cuánto dinero gana? Esas son algunas de las preguntas que surgen sobre el sitio porno y de contenido erótico que cada vez tiene más seguidores.El dueño de OnlyFans es Leonid Radvinsky un empresario ucraniano-estadounidense de 41 años con un patrimonio neto estimado de U$S 2.100 millones.Las ganancias de la plataforma se dispararon el año pasado y su propietario ganó más de U$S 300 millones en dividendos.El magnate de la pornografía compró la empresa en 2018 al equipo de padre e hijo, Guy y Tim Stokely, quienes la habían iniciado dos años antes con una inversión de U$S 12.500, recuerda la BBC. Se cree que Radvinsky pagó millones de dólares por ella.Pero ¿quién es Radvisnky y de dónde viene su dinero? Lo que se conoce es muy poco ya que Radvinsky opta por mantener su vida personal en privado.Su familia se mudó a Estados Unidos cuando él era un niño y se establecieron en Chicago, informó el Daily Telegraph. Ahora vive en la “soleada Florida”, pero se desconoce exactamente dónde.Sin embargo, a pesar de una aparente aversión a la publicidad, hay pistas sobre su vida en un perfil de LinkedIn y en un sitio web personal.Según su LinkedIn, Radvinsky se describe como un inversionista de capital de riesgo, filántropo y empresario tecnológico que tiene “un interés especial en las plataformas de redes sociales emergentes”.En su propio sitio web, Radvinsky dice que ha pasado las últimas dos décadas “creando empresas de software y contribuyendo al movimiento de código abierto”.Nacido en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, la empresa de Radvinsky donó a las iniciativas de ayuda en Ucrania utilizando criptomonedas, y el valor en términos reales de la donación en 2022 ascendió a más de U$S 1,3 millones, según CoinDesk.Radvinsky dice que dona “una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero a causas sin fines de lucro”, como organizaciones benéficas y proyectos tecnológicos.Fuera de la programación y la filantropía, “es un ávido lector que siempre está listo para una partida de ajedrez y aspirante a piloto de helicóptero”, dice su sitio web.Forbes describe al multimillonario como un hombre casado, pero la BBC no ha podido verificar la identidad de su cónyuge.Onlyfans no es el primer negocio de Radvinsky vinculado a la industria de la pornografía. Estudió economía en la Universidad Northwestern, cerca de Chicago, Illinois, y se graduó en 2002. Desde entonces, el empresario ha trabajado en varios proyectos.Antes de convertirse en el único accionista de la empresa matriz de OnlyFans, Fenix, fundó una empresa de referidos para páginas web llamada Cybertania.Según Forbes, la compañía ofrecía a los usuarios vínculos a contraseñas para contenido, incluida la pornografía, desde finales de los años 1990.Antes de comprar Onlyfans, también era dueño de un exitoso negocio de cámaras web para adultos.Fenix, la empresa propietaria de Onlyfans, todavía está registrada en el Reino Unido a pesar de que Radvinsky tiene su sede en Estados Unidos.Pero el director financiero de la empresa, Lee Taylor, tiene su sede en el Reino Unido, según los registros de compañías del gobierno británico.La empresa registrada en Londres indicó en agosto de 2023 que las ganancias antes de impuestos para el período alcanzaron los U$S 525 millones, frente a los U$S 432 millones del año anterior.Sólo el año pasado, el número de creadores en Onlyfans aumentó un 47% hasta casi 3,2 millones, mientras que el número de usuarios aumentó un 27% hasta cerca de 239 millones.Pero la plataforma también ha enfrentado críticas y renovada atención por parte de reguladores y gobiernos.El dinero invertido por los suscriptores de OnlyFans por las fotos, videos y chats va en un 80% para los creadores de contenidos y la plataforma se queda con el 20% restante, publicóEl ejecutivo ucaniano-estadounidense Leo Radvinsky es el único dueño de la compañía y en 2022 amasó una fortuna.