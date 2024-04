Aeropuerto iraní fue víctima de un nuevo ataque con misiles de Israel

Crece la tensión en Medio Oriente tras el fuego cruzado entre Israel e Irán

Putín advirtió a Irán sobre las represalias de Israel

Tras la escalada del conflicto en Medio Oriente el sábado pasado,, según informó, citando a un funcionario estadounidense.Este ataque se da días después de que Irán lanzara una ofensiva con aviones no tripulados contra Israel en respuesta a un ataque contra la embajada iraní en Siria., pero no se supo de inmediato la causa. En la provincia de Isfahán se encuentran varias instalaciones nucleares iraníes, entre ellas Natanz, pieza central del programa iraní de enriquecimiento de uranio.Varios vuelos fueron desviados sobre el espacio aéreo iraní, informóDurante el fin de semana, Irán lanzó cientos de aviones no tripulados y misiles en represalia por un supuesto ataque israelí contra su embajada en Siria. La mayoría de los drones y misiles fueron derribados antes de alcanzar territorio israelí.Israel había advertido que tomaría represalias contra el ataque con misiles y aviones no tripulados perpetrado por Irán el 13 de abril.En las últimas horas, el Kremlin de Rusia confirmó que Vladimir Putin se comunicó con Ebrahim Raisi, presidente de Irán, para advertirle que una escalada armada podría traer "consecuencias catastróficas".Por su parte, el Presidente iraní le respondió al mandatario ruso que Irán fue "forzado" a atacar posiciones israelíes después de la agresión mortal que sufrieron sobre sus instalaciones diplomáticas en Damasco. A pesar de esto, el líder iraní aseguró que no tienen interés en continuar con "una mayor escalada de las tensiones".