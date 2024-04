Brasil usará los mosquitos como "caballos de Troya" para neutralizar el dengue

Un grupo de científicos brasileños puso en marcha un nuevo método para controlar al Dengue. Se trata de una técnica que utiliza al mismo mosquito como "caballo de Troya" para diseminar un larvicida entre los criaderos de este insecto.



Actualmente, la región del Cono Sur afronta un brote histórico de Dengue. En Brasil, ya se registraron más de 3 millones de contagiados y 1116 muertos a causa de esta enfermedad.



La técnica fue desarrollada por el laboratorio público Instituto Fiocruz y consiste en utilizar un recipiente lleno de agua en el que se agrega una tela impregnada de larvicida que, si bien no mata a los mosquitos, si acaba con las larvas que estos depositan en sus criaderos. Así, el objetivo de este método sería impedir la constante reproducción de este insecto.



El sistema entonces prevé una serie estaciones que tengan recipientes con agua y este insecticida. Según el profesor Rodrigigo Gurgel, coordinador del laboratorio de la Universidad de Brasilia, el mosquito es "atraído por el agua y el color negro del recipiente", se contamina con el larvicida y, posteriormente, lo esparce por otros criaderos, interrumpiendo la proliferación del insecto.



El antecedente del experimento contra el Dengue Si bien aún están analizando los resultados de la investigación, Gurgel cree que "conseguirán controlar el mosquito" tal como lo hicieron en otro estudio que realizaron en 2017 en la región de São Sebastião, ubicada también en Brasilia.



En este caso, los científicos lograron reducir un 66% la presencia de los mosquitos. Según detalló el investigador de la Universidad de Brasilia, la ventaja de este método por sobre otros, como los mosquitos modificados geneticamente, es que en este caso "no hay necesidad de grandes laboratorios. Cualquier servicio sanitario puede producir un bote así a muy bajo coste".



Dada su probada efectividad, el Ministerio de Salud recomendó su utilización en los municipios brasileños para controlar la proliferación de la especie Aedes aegypti. Este método ya fue implementado en diversas ciudades a lo largo de cinco estados.



Consultado por los motivos de este brote histórico, Gurgel apuntó contra el cambio climático como una de las causas más claras: "Cuanto más alta la temperatura, más rápido se desarrollan los mosquitos y cuanta más lluvia, hay más criaderos. En los últimos años hemos visto un claro aumento de la temperatura y un cambio en los ciclos de precipitaciones", aseguró el profesor.



En otro escalón, Gurgel también criticó la falta de trabajos de control por parte del sistema de salud a lo largo de todo el año, así como también la falta de campañas de concientización entre la población. "El 75% de los criaderos se encuentra en el interior de las viviendas, lo que significa que si los residentes tuvieran más cuidado en sus casas probablemente se eliminarían muchos lugares de cría", sentenció.



El caso de Brasil no es el único en la región. Argentina también superó su récord de casos de Dengue: actualmente el país contabilizó 215.885 los casos confirmados y 151 las personas fallecidas a causa de la enfermedad.