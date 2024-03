Uruguay confirmó “circulación viral” del dengue

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay confirmó que existe “circulación viral” de dengue en el país. La noticia, informada por la ministra Karina Rando, fue comunicada luego de los primeros dos casos de dengue que no tuvieron relación con ningún viaje y que, por tanto, se trataron de casos de dengue autóctono.



“Para contagiarse aquí en Uruguay tiene que haber sido picado por algún mosquito que ya tenga dengue. Hemos comprobado que en Uruguay ya tenemos circulación viral del dengue”, afirmó. Rando detalló que hay cuatro subespecies de la enfermedad, de las cuales dos ya están circulando en el país, aseguró.



La ministra se refirió también a “una situación muy particular”, dado el “aumento exponencial” de la enfermedad. Se refería a los casos de Brasil, que reporta “una sospecha de más de 1,2 millones de casos y confirmados tiene alrededor de 300.000″, y a la situación epidemiológica de Argentina y Paraguay. “El dengue se ha transformado en un problema de salud pública importante en las Américas. Uruguay recién está incrementando sus casos”, afirmó.



Después de la conferencia de prensa, el MSP confirmó el tercer caso de dengue autóctono.



Que haya varios tipos de virus puede ser perjudicial para la salud en ciertos casos, explicó a El País Andrés Cabrera, docente del Departamento de Parasitología y Micología de la Universidad de la República.



El virólogo Santiago Mirazo comentó al diario uruguayo que el escenario actual “preocupa” a los expertos porque se trata de “casos que no están vinculados epidemiológicamente y son serotipos distintos”. “No es un caso que se generó a partir de otro, sino en forma independiente”, explicó.



Esto significa que es probable que en Uruguay hayan aparecido “brotes”. “Cuando más extendidos geográficamente estén los brotes, la situación es más complicada”, aseguró. El problema de registrar casos autóctonos es que “no se sabe” dónde se produjo la infección por la movilidad de las personas. La situación se agravaría si surgieran brotes de manera “simultánea”.



“El primer paciente estuvo en Montevideo y Maldonado, no sabemos en qué lugar adquirió la enfermedad. De ser en la capital, fue en un barrio diferente de donde se encontró el segundo caso, en el límite de Montevideo y Canelones. Esto nos indica que probablemente el mosquito está circulando en grandes partes del territorio”, afirmó Rando en la conferencia.



La fase actual, sin embargo, es de “incidente”, según explicó el director del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay, Santiago Caramés. Esto implica que el estadío es inferior a otros niveles como “emergencia” y “desastre” y supone que “no se han sobrepasado las capacidades” de los actores como el MSP.



“Estamos en la etapa de prevención, mitigación y preparación para la respuesta”, definió sobre el momento actual. La clave, dijo, es “eliminar criaderos vaciando los recipientes”, usar repelentes autorizados, ropa adecuada y tules. “Estamos preparándonos para lo peor, esperando que no pase”, indicó Caramés.



A mediados de febrero, el aumento de casos de dengue en Brasil y su coincidencia con los feriados de Carnaval habían encendido las alarmas en Uruguay. Entonces, la ministra Rando aseguró que las principales causas del aumento de casos no se debe a una única razón, lo que hace que sea difícil encontrar un único factor para atacar.



Rando sugirió que, al preparar los viajes, lo primero que se guarde en la valija sea el repelente para evitar la picadura de mosquitos. Además, recomendó que, si viajan niños, se incorporen tules para las cunas y los coches de los bebés.



El MPS recomienda vaciar y almacenar boca abajo los baldes, las botellas y cualquier recipiente en el que se pueda estancar agua. Deben estar tapados herméticamente los depósitos de agua. La que se destina a las mascotas debe ser cambiada diariamente.