Fotos: identificaron las causas y los responsables del choque de trenes en India

Las causas y los responsables de laocurrida en India en las últimas décadas fueron identificados, dijo hoy el ministro de Transporte Ferroviario al aludir aen tanto las autoridades revisaron a la baja la cifra depor el choque de trenes al señalar que sumany no 288 como se anunció inicialmente."Hemos identificado la causa del accidente y las personas responsables", explicó el ministro Ashwini Vaishnaw a la agencia de noticias, pero añadió que no era "adecuado" dar detalles antes de que se elabore un informe final de la investigación, según reprodujo la agencia de noticiasAshwini dijo que un "cambio ocurrido durante el" causó el accidente del viernes cerca de Balasore, en el estado oriental de Odisha, un término que hace referencia a un sistema de señalización que permite controlar la circulación."Averiguaremos quién lo hizo y cómo ocurrió el accidente tras una investigación", añadió., que cita una investigación preliminar, indicó hoy queEl Coromandal Express, que conectaba Calcuta con Chennai, había recibido luz verde para circular por la vía principal peroa una vía donde estaba detenido un tren de mercancías, según este diario.El convoy de pasajeros chocó con este segundo tren a una velocidad deTres vagones quedaron tendidos sobre la vía adyacente, golpeando la parte trasera de un expreso de pasajeros que iba desde Bangalore hacia Calcuta.Esta segunda colisión es la que causó más daños, apuntóEn tanto, las autoridades indias revisaron hoy a la baja el número de fallecidos en la catástrofe ferroviaria., no 288, porque resulta que hemos contado algunos cuerpos dos veces", indicó Pradeep Jena, secretario general de este estado indio, próximo a la costa este del país, publicóDe los fallecidos, 88 ya fueron identificados y de los 1.175 heridos, 793 ya recibieron el alta médica, añadió en declaraciones recogidas por la cadena india News18, aunque no se descarta que la cifra vuelva a subir en las próximas horas.