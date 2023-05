Los próximos cinco años serían los más cálidos: qué pasaría en Argentina

Aumentos anuales

Los próximos cinco años, comprendidos entre 2023 y 2027, podrían ser los más cálidos desde que se tiene registro, según advirtieron especialistas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Concretamente, el informe indica que hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años (y el lustro en su conjunto) sea el más caluroso jamás registrado.Luis Romero, geógrafo especializado en bases y herramientas para la gestión del cambio climático, se refirió a esta situación y sostuvo que "es difícil saber qué es lo que va a pasar durante los próximos años". Sin embargo, explicó que lo que sí puede tomarse como referencia son las "tendencias" climáticas que se desprenden al analizar las estadísticas de los últimos tiempos.En esa línea, el especialista dijo en diálogo con Radio 2 que "en Argentina la evolución de la temperatura media desde el 2000 en adelante" mostró aumentos que provocaron que "la mayoría de los años terminaran con saldos cálidos"."Esto puede inducirnos a pensar que en la Argentina se está replicando la tendencia global, que es el aumento de las temperaturas medias", agregó. Por otro lado, aclaró que no se descarta la posibilidad de que en el país "tengamos una situación diferente"."La variabilidad climática natural se combina con las señales del cambio climático, y eso muchas veces puede insinuar algunos escenarios no tan claros que los pronósticos no pueden llegar a determinar", explicó, dado que las proyecciones no son posibles para plazos tan largos.Tras la sequía de los últimos años, se espera que durante los próximos meses se registren "excesos hídricos"."El cambio climático antropogénico es el resultado de los últimos 100 años de emisiones de gases de efecto invernadero", dijo, apuntando a la principal razón del aumento de las temperaturas medias.En el mismo sentido apuntó que "en el 2023 las temperaturas ya se encuentran más de 1 grado por encima de lo normal", cuando según las proyecciones de la OMM estas "no deberían excederse de 1,5 ºC" para evitar mayores catástrofes climáticas. "Es muy poca la acción climática que se está tomando en el mundo", enfatizó.Los efectos de esto pueden apreciarse en fenómenos concretos y de carácter "extraordinario", como en el caso de las recientes lluvias que se produjeron en la región. En la provincia, "los valores normales de precipitaciones para el mes de mayo se ubican apenas por encima de los 50 milímetros, pero con las últimas lluvias, superaron los 120 milímetros", explicó Romero.