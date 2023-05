Encuentran la momia mejor conservada del mundo en China

Una incógnita

¿Cómo logró conservarse tan bien?

Lady Dai era admirada por su belleza, inteligencia y habilidades artísticas. Era famosa por su habilidad en el bordado y la música. También era una experta en el arte de la poesía y la caligrafía. Hasta acá es solo una historia más de una mujer que vivió hace muchísimos años en una de las civilizaciones más importante de la historia de la humanidad, pero aquí viene lo curioso.Numerosos análisis e investigaciones se han llevado a cabo para conocer más sobre su vida y su muerte.Los arqueólogos responsables del descubrimiento de la tumba de Lady Dai fueron los integrantes de la Academia China de Ciencias Sociales. El líder del equipo que descubrió la momia de la mujer, Wu Weizhong, declaró que el descubrimiento era "un hallazgo muy importante en la historia de la arqueología de China" y que la tumba era "uno de los enterramientos más completos y mejores conservados de una familia noble de la dinastía Han". ¿Cómo se mantuvo en tan perfecto estado durante tanto tiempo?Según la investigación, los estudiosos creen que Lady Dai murió cuando tenía 50 años y, aparentemente, su muerte pudo haber sido causada por un ataque cardíaco. También se ha descubierto que padecía diversas enfermedades, incluyendo enfermedades coronarias, diabetes e hipertensión.El mausoleo fue encontrado intacto y contenía más de mil artefactos, incluyendo joyas de oro y jade, vasijas de bronce y objetos de madera finamente trabajados. También se encontraron más de cien personas enterradas junto a Lady Dai, entre ellas sus sirvientes y guardianes.La preservación de su cuerpo es otro de los hallazgos impresionantes. Su cuerpo se encuentra en una capa especial de líquido que la ha mantenido casi intacta durante más de dos mil años. El cuidado del cuerpo estuvo muy presente en su cultura ya que le aplicaron algunas técnicas de embalsamado donde se utilizó mercurio.La momia de Lady Dai es considerada la mejor conservada de la historia, y ha ayudado a los estudiosos a aprender más sobre la vida y la muerte en la antigua China. El empeño que tuvieron sus contemporáneos en preservar su cuerpo, sin lugar a dudas, es uno de los hallazgos más impresionantes y sorprendentes de la historia.Lady Dai fue enterrada en una tumba de cuatro cámaras y un pasillo, que quedó sellado por una enorme losa de piedra. Esta losa pesaba más de 30 toneladas, lo que indica que se llevó mucho esfuerzo y planificación para la construcción de la misma. La tumba de Lady Dai también tenía intrincadas pinturas murales que representaban escenas de la vida cotidiana y el más allá. Esto sugiere que su posición social y su riqueza fueron una gran influencia en la construcción de su tumba.Desde su descubrimiento, la momia de Lady Dai ha sido objeto de numerosos estudios e investigaciones en todo el mundo. Entre ellas destaca la investigación que se ha llevado a cabo para descubrir cómo se conservó su cuerpo de una manera tan excepcional.En 2021, se llevó a cabo un estudio que reveló que su cuerpo había sido embalsamado con una mezcla de sal y otros productos químicos, así como con mercurio, una técnica que se usó en la China antigua y que nunca antes se había visto en tan alta proporción.El descubrimiento de la tumba de Lady Dai fue una noticia importante en los medios de comunicación de todo el mundo como: The New York Times, The Guardian y la BBC. La dicha momia sigue siendo objeto de fascinación y estudio. Su increíble preservación ha proporcionado información valiosa sobre la vida en la antigua China y ha inspirado a muchos científicos y estudiosos a seguir investigando los secretos detrás de esta impresionante reliquia histórica. (