El brote de cólera en Haití dejó 640 muertos y casi 39.000 casos sospechosos

"La crisis sanitaria que se está agravando cada día que pasa, ante las enormes dificultades de atención y auxilio a la población urbana, dada la violencia armada que se vive", advirtió el Ministerio de Salud Pública de Haití.



Además, notificó unos 38.262 casos posibles, más la cifra de 32.800 hospitalizados, desde que se produjo la declaración firme del brote hasta el 23 de marzo último, según cifras aportadas por el portal caribeño Haití Libre.



"El gobierno haitiano solo pudo confirmar hasta hoy 2.558 casos, un número casi imposible de valorar, por las deficiencias que presenta su sistema sanitario", consignó la agencia de noticias Europa Press.



La crisis sanitaria ocurre en un momento de extrema inseguridad hasta el punto de que el Gobierno de Canadá anunció el transporte de vehículos blindados hacia Haití, para hacer frente a la crisis.



La Unión Europea (EU), se ha mostrado favorable, en principio, a una posible intervención internacional.



Haití se encuentra hoy sumido en una de las peores crisis sociopolíticas de su historia, en medio de una ola de violencia y de un fuerte estallido social preocupantes, que mantienen envuelto durante meses al país caribeño, de 11,5 millones de habitantes.



El cólera es una enfermedad bacteriana causada por alimentos o agua contaminados, que provoca las diarrea y vómitos, que pueden derivar en cuadros de deshidratación. Los casos graves requieren de líquidos intravenosos y antibióticos y pueden resultar mortales. En un país como Haití, en el que esta asistencia sanitaria es intermitente en los cascos urbanos e inexistente en las zonas rurales, conseguir medicamentos requeridos no siempre es fácil.



De acuerdo a estimaciones de Médicos del Mundo (MDM) organización no gubernamental de carácter internacional, que proporciona atención médica de emergencia, dos de cada tres haitianos no tienen acceso a un centro de salud.