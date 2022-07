Nuevo tiroteo sacude a EE.UU en festejo por el 4 de julio: al menos seis muertos

Al menos 6 personas han muerto y 24 han sido hospitalizadas por un tiroteo este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia de EE.UU. en la localidad de Highland Park (Illinois, EE.UU.), según el diario Chicago Sun Times, que cita fuentes policiales.La policía subrayó que las autoridades siguen buscando al sospechoso del tiroteo.El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que comenzara el desfile a las 9.00 hora local (14.00 GMT) e hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de disparos, muestran videos del Chicago Sun Times.Cientos de asistentes al desfile -algunos visiblemente ensangrentados- huyeron del recorrido del desfile, dejando atrás sillas, carritos de bebé y mantas.Un reportero del Sun-Times vio mantas colocadas sobre tres cuerpos ensangrentados.La policía dijo a la gente: “Que todo el mundo se retire, por favor. No es seguro estar aquí”.Según la policía, el sospechoso habría utilizado un rifle y disparó desde el techo de una edificación cercana.Un video grabado por una periodista del Sun-Times tras los disparos muestra a una banda en una carroza que sigue tocando mientras la gente pasa corriendo y gritando. Una foto publicada en las redes sociales parecía mostrar charcos de sangre cerca de sillas volcadas en el centro de Highland Park.Debbie Glickman, residente de Highland Park, dijo que estaba en una carroza del desfile con sus compañeros de trabajo y que el grupo estaba preparado para girar hacia la ruta principal cuando vio a la gente huir de la zona.“La gente empezó a decir ‘Hay un tirador, hay un tirador, hay un tirador’”, dijo Glickman a Associated Press. “Así que simplemente corrimos. Sólo corrimos. Es como un caos masivo allí abajo”. No escuchó ningún ruido ni vio a nadie que pareciera estar herido. “Estoy muy asustada”, dijo. “Es tan triste”.

? #AHORA | Tirador abre fuego durante un desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois. Confirman varios muertos y heridos. pic.twitter.com/a1w52zoBQF — Mundo en Conflicto ? (@MundoEConflicto) July 4, 2022

Gina Troiani y su hijo estaban en fila con su clase de la guardería, listos para entrar en la ruta del desfile, cuando escuchó un fuerte sonido que creyó que eran fuegos artificiales, hasta que oyó a la gente gritar sobre un tirador. “Empezamos a correr en dirección contraria”, relató a AP.Su hijo, de 5 años, iba en su bicicleta decorada con cintas rojas y azules rizadas. Él y otros niños del grupo sostenían pequeñas banderas estadounidenses. La ciudad dijo en su sitio web que las festividades iban a incluir un desfile de bicicletas y mascotas para niños. Troiani dijo que empujó la bicicleta de su hijo, corriendo por el barrio para volver a su coche.En un video que Troiani grabó con su teléfono, algunos de los niños se asustan al oír el fuerte ruido y luego se apartan a un lado de la carretera mientras suena una sirena. “Fue un caos”, dijo. “Hubo gente que se separó de sus familias, buscándolas. Otros simplemente dejaron sus carros, cogieron a sus hijos y empezaron a correr”.La oficina del sheriff del condado de Lake dijo en Twitter que está ayudando a la policía de Highland Park con el tiroteo.“La policía está respondiendo a un incidente en el centro de Highland Park. Fourth Fest ha sido cancelado. Por favor, evite el centro de Highland Park. Se compartirá más información a medida que esté disponible”, escribieron las autoridades de la ciudad en Twitter.La ciudad dijo en su sitio web que el desfile contaría con carrozas, bandas de música, grupos de novedad, entradas de la comunidad y otros entretenimientos especiales. Un desfile de bicicletas y mascotas para niños también estaba programado para comenzar 30 minutos antes del desfile principal.