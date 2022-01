La OMS pidió terminar con las restricciones en los vuelos internacionales

La Organización Mundial de Salud (OMS) recomendó suprimir o suavizar las restricciones por coronavirus en los viajes internacionales ante la ineficacia de la medida para frenar la propagación del virus.



Según el organismo, estas restricciones no aportan valor añadido y contribuyen a la tensión económica y social.



Además, de acuerdo a la OMS, no lograron impedir la propagación de la variante Ómicron en todo el mundo.



En un comunicado del comité de emergencia divulgado este jueves, la OMS pidió “levantar o suavizar las prohibiciones de tráfico internacional ya que no aportan valor añadido y siguen contribuyendo al estrés económico y social que sufren los Estados Partes”.



“El fracaso de las restricciones de viaje introducidas después de la detección y notificación de la variante Ómicron para limitar su propagación internacional demuestra la ineficacia de tales medidas a lo largo del tiempo”, indicó.



Para el organismo, las medidas impuestas para vuelos internacionales como el uso de mascarillas, tests de PCR, aislamiento, cuarentena y vacunación, deben basarse en la evaluación del riesgo. De esa manera, consideró que se evitará que la carga financiera recaiga sobre los viajeros internacionales.



Y añadió: “Los Estados Partes deben considerar un enfoque basado en el riesgo para la facilitación de los viajes internacionales mediante el levantamiento o la modificación de las medidas, tales como los requisitos de prueba y/o cuarentena, cuando sea apropiado, de acuerdo con la orientación de la OMS”, indicó.