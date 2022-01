Advierten que algunas personas pueden contagiar covid después de 10 días

Una de cada 10 personas puede tener niveles clínicamente relevantes de SARS-CoV-2 potencialmente infeccioso después del período de cuarentena de 10 días, según afirma una nueva investigación.



El estudio, dirigido por la Universidad de Exeter, utilizó una prueba recientemente adaptada que puede detectar si el virus todavía estaba potencialmente activo. Se aplicó a muestras de 176 personas en Exeter que habían dado positivo en las pruebas PCR estándar.



El estudio, publicado en el International Journal of Infectious Diseases, encontró que el 13 por ciento de las personas todavía presentaban niveles clínicamente relevantes del virus después de 10 días, lo que significa que potencialmente podrían seguir siendo infecciosos. Algunas personas retuvieron estos niveles hasta por 68 días. Los autores creen que esta nueva prueba debe aplicarse en entornos donde las personas son vulnerables, para detener la propagación de COVID-19.



La profesora Lorna Harries, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, supervisó el estudio. Ella dijo: “Si bien este es un estudio relativamente pequeño, nuestros resultados sugieren que el virus potencialmente activo a veces puede persistir más allá de un período de 10 días y podría representar un riesgo potencial de transmisión posterior. Además, no hubo nada clínicamente destacable en estas personas, lo que significa que no podríamos predecir quiénes son”.



Las pruebas de PCR convencionales funcionan analizando la presencia de fragmentos virales. Si bien pueden saber si alguien ha tenido el virus recientemente, no pueden detectar si todavía está activo y si la persona es infecciosa. Sin embargo, la prueba utilizada en el último estudio da un resultado positivo solo cuando el virus está activo y es potencialmente capaz de transmitirse.



El autor principal, Merlin Davies, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, dijo: “En algunos entornos, como las personas que regresan a los hogares de ancianos después de una enfermedad, las personas que continúan siendo infecciosas después de diez días podrían representar un grave riesgo para la salud pública. Es posible que debamos asegurarnos de que las personas en esos entornos tengan una prueba de virus activa negativa para garantizar que las personas ya no sean infecciosas. Ahora queremos realizar ensayos más grandes para investigar esto más a fondo”.



“El descubrimiento del equipo de la Universidad de Exeter es emocionante y potencialmente muy importante. Una vez más, muestra cómo centrarse exclusivamente en la biología humana durante la investigación médica puede producir resultados que son más confiables y más propensos a beneficiar a humanos y animales”, precisó la directora ejecutiva de Animal Free Research UK, Carla Owen, que fue la institución que financió la investigación.



“Ser pionero en el trabajo sin animales brinda la mejor oportunidad no solo de vencer a COVID-19 sino también de encontrar mejores tratamientos para todas las enfermedades humanas.



“Los resultados también envían un mensaje fuerte y claro al gobierno para financiar mejor la investigación médica moderna y convertir al Reino Unido en un líder mundial en ciencia más amable y de vanguardia”. La investigación es una colaboración entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, el Royal Devon & Exeter NHS Foundation Trust y el NIHR Exeter Clinical Research Facility.

