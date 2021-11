La OMS aconsejó a mayores de 60 años y personas vulnerables postergar viajes

Internacionales Crecen indicios de que Europa ya podría tener circulación local de Ómicron

Las personas con riesgo de contraer el coronavirus, incluidas las mayores de 60 años, deben evitar viajar, recomendó el martes la Organización Mundial de la Salud, tras la aparición de la nueva variante Ómicron, considerada preocupante.“Se debe aconsejar a las personas que no tienen buena salud o que corren el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad covid-19 o de morir, incluidas las de 60 años o más o las que tienen comorbilidades (por ejemplo, cardiopatías, cáncer y diabetes), que pospongan el viaje”, señala la OMS en un documento técnico.En términos más generales, pide a todos los viajeros que “permanezcan atentos”, se vacunen y sigan las normas de salud pública independientemente de su estado de vacunación, incluido el uso de mascarillas, la observancia de medidas de distanciamiento físico y la evitación de espacios concurridos y mal ventilados.Por otro lado, el organismo insistió con que las prohibiciones generales de viajar no evitarán la propagación de la nueva variante Ómicron.En sus recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud señaló que, hasta el 28 de noviembre, “56 países habían aplicado medidas de viaje para intentar retrasar la importación de la nueva variante”.Sin embargo, la organización con sede en Ginebra, cuyas recomendaciones no siempre son seguidas por sus 194 Estados miembros, advirtió que “las prohibiciones generales de viajar no impedirán la propagación internacional, y suponen una pesada carga para las vidas y los medios de subsistencia”.Además, estas medidas “pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos sanitarios mundiales durante una pandemia al desanimar a los países a informar y compartir los datos epidemiológicos y de secuenciación”.La OMS elogió una vez más a Sudáfrica y Botsuana por la “velocidad y transparencia” con la que notificaron la existencia de la nueva variante, y recordó que esa información permitió a otros países ajustar sus medidas de respuesta en la pandemia.“Agradezco a Botsuana y Sudáfrica por detectar, secuenciar y reportar la nueva variante tan rápido, y es profundamente preocupante que esos países estén siendo castigados por otros después de haber hecho lo correcto”, señaló Tedros.El domingo pasado, la oficina regional de la OMS en África pidió “fronteras abiertas”, mientras que Sudáfrica solicitó el “levantamiento inmediato y urgente” de las restricciones de viaje al país tras la detección de la nueva variante Ómicron.