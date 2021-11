Récord de casos de covid en Alemania: Merkel dice que situación es "dramática"

Alemania informó hoy un nuevo récord de 52.826 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y otra cifra sin precedentes de uno de los indicadores que usa para decidir nuevas restricciones, y la jefa de Gobierno saliente, la canciller Angela Merkel, dijo que la situación es "dramática".



El organismo epidemiológico alemán, el Instituto Robert Koch (RKI), dijo además que 294 personas más murieron el día previo por coronavirus, lo que eleva a 98.274 el total desde el inicio de la pandemia.



Las infecciones se han disparado en Alemania en semanas recientes, sobre todo entre los no vacunados.



Ante esta situación de deterioro, el ministro de Salud, Jens Spahn, llamó hoy no ser tan estrictos sobre esperar al menos seis meses para aplicar dosis de refuerzo de la vacuna del coronavirus.



Merkel se mostró conmocionada por las últimas cifras.



"La situación pandémica en Alemania es dramática", dijo la canciller, que agregó que "también el número de muertos es espantoso" y que está en aumento la cantidad de pacientes en terapia intensiva con Covid-19, informó la agencia de noticias alemana DPA.



Incluso si no hay mayoría política para que el Parlamento prorrogue el estado de emergencia, que expira el 25 de noviembre, "no puede haber para mí ninguna duda sobre el hecho de que estamos en medio de una emergencia", prosiguió.



"La cuarta ola de Covid nos golpea con plena violencia", y el objetivo siempre fue "evitar la sobrecarga de las estructuras sanitarias", pero "la amarga verdad" es que en las regiones afectadas más gravemente por el virus "esto ya no es posible", agregó.



El anterior récord de casos en un día había sido registrado la semana pasada, con 50.196.



En cuanto a la incidencia, la cifra de nuevos casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, ayer marcó otro récord de 312,4, dijo el RKI.



En cuanto a la incidencia hospitalaria -el número de pacientes ingresados por cada 100.000 habitantes- fue ayer de 4,86.



La incidencia de casos y la incidencia hospitalaria son indicadores clave para las autoridades a la hora de decidir nuevas restricciones o medidas para contener la enfermedad.



La proporción de habitantes de Alemania plenamente vacunados contra el coronavirus se ha estancado desde hace semanas en alrededor del 67%.