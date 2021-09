Temporada de verano en Uruguay: beneficios impositivos y precios para turistas

Luis Lacalle Pou habló este lunes en el Día del Turismo. Ante los empresarios del sector, auguró “una temporada de recuperación”, dijo que Uruguay “tiene una gran posibilidad” para volver a estabilizar al sector turístico y agregó que todo esto puede suceder “a pesar de la diferencia del tipo de cambio” con Argentina, el país que le trae más turistas a Uruguay.Uruguay está a casi un mes de abrir sus fronteras para el turismo. Está programado para que suceda el 1º de noviembre, aunque ya fue precedido por una apertura para extranjeros con alguna propiedad en el país, a modo de prueba. Tras el éxito, manteniendo las cifras de contagiados de covid-19 bajas, se continuará a esta segunda fase de reapertura.“Uno estima que quienes vivan del turismo van a entender que toda la cadena debe tener los precios justos en esta temporada, que yo lo llamaría una temporada de recuperación”, dijo Lacalle Pou. Agregó que “ojalá” la recuperación sea para todos los sectores del turismo, incluyendo los subsectores.La ministra de Economía uruguaya, Azucena Arbeleche, también participó del evento en el que habló el presidente y anunció una nueva medida para fomentar el turismo: los veraneantes que no sean residentes uruguayos tendrán exonerado el IVA (Impuesto al Valor Agregado) en áreas como la gastronomía, alquiler de vehículos y de viviendas a través de inmobiliarias.La exoneración del IVA ya existía para hoteles y en los sectores mencionados con una devolución de nueve puntos. Ahora, será total. Para los propios uruguayos que quieran hacer turismo interno, también habrá descuentos. Se les devolverán nueve puntos de IVA en todos los sectores ya mencionados.Todos los beneficios entrarán en vigencia el 1º de octubre y se mantendrán vigentes hasta el 30 de abril de 2021, informó Telemundo.Para seguir cuidando al sector turístico en Uruguay, el martes pasado el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció qué medidas económicas se aplicarán para contener el impacto de la apertura de fronteras en los comercios de los departamentos cercanos a la frontera con Argentina.Prácticamente todo el comercio en Uruguay se encuentra en desventaja debido al tipo de cambio, lo que resulta en que sea mucho más económica la compra de bienes del otro lado de la frontera. El gobierno argentino, por su parte, anunció que las fronteras se abrirán el 1º de octubre.Las medidas estarán destinadas especialmente a empresas medianas y pequeñas que se encuentren en un rango de 60 kilómetros a la frontera con Argentina y con Brasil. Para incluirse dentro de esta categoría, tampoco podrán ser negocios que superen la facturación anual de 20 millones de pesos uruguayos. Según Delgado, el 83% de los comercios de la zona fronteriza podrán hacer uso de las medidas.-Exoneración de aportes patronales, impuestos y exoneración de tarifas públicas por un año-Bonificaciones en los cargos fijos de telefonía-Descuento del 25% de los cargos fijos de internet de Antel (empresa pública de telecomunicaciones)-Bonificación total de los cargos fijos y por potencia contratada para las empresas que no superen los 40 KW de consumo-Exoneración de cargos fijos de agua-Algunas empresas tendrán pago de IVA mínimo-Monotributistas serán eximidos de prestación tributaria-Empresas con mayor facturación no pagarán impuesto a la renta ni anticipo de patrimonioDelgado declaró que este conjunto de medidas permitirá darle competitividad a las empresas uruguayas. Además, dijo que desde el Poder Ejecutivo y las intendencias se controlará que todos estos beneficios estén reflejados en los precios para los consumidores.En esa línea, Uruguay incrementó el aforo para fiestas y eventos a 600 personas en lugares cerrados y para personas vacunadas. En caso de tratarse de lugares al aire libre, podrán concurrir 800 personas durante seis horas. Sin vacunación obligatoria, la capacidad máxima permitida es de 200 personas en espacios cerrados y de 400 en abiertos. La vigencia de este aforo será a partir del 4 de octubre, permitiendo eventos masivos para el verano.“Lo que puede hacer (el gobierno) es promocionar el país”, agregó Lacalle Pou. Recordó que Uruguay será el país donde se jugarán, en noviembre, las finales de la Copa Sudamericana y la Libertadores. Dijo que habrá una “explosión de turismo” y que Uruguay “tiene las condiciones objetivas, quizás haya que profundizar en la conectividad”.Por eso, comunicó que “estamos hablando con distintos países y aerolíneas a ver si nos podemos convertir en la llegada de distintas aerolíneas. Porque no hay esfuerzo que valga si uno hace publicidad en Norteamérica o Europa si no tenemos conectividad. Tenemos que trabajar en la conectividad en la región”.Y como forma de promocionar el país, Lacalle Pou adelantó que se realizarán en Uruguay las jornadas sobre libertad de prensa que organiza la UNESCO. Se nombró a Uruguay como sede de la conferencia, conmemorado los 3 de mayo.También anunció que tanto Uruguay como Panamá se ofrecieron para organizar la Asamblea del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) del 2022. En relación con este país, la aerolínea panameña Copa Airlines comunicó que incrementará las frecuencias de vuelo entre las capitales de ambos países. Si durante el mes de agosto de 2021 hubo 12 frecuencias mensuales, el objetivo es llegar a las 18.