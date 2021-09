AMIA y la Embajada de EE.UU homenajearon a las víctimas de las Torres Gemelas

Internacionales Crudo relato de sobreviviente argentino del atentado contra las Torres Gemelas

La AMIA y la Embajada de los Estados Unidos rindieron hoy homenaje a las víctimas de los atentados perpetrados por Al Qaeda el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, con un mensaje de "fuerte condena" al terrorismo internacional y el compromiso de seguir "combatiendo el extremismo".La Encargada de Negocios estadounidense, Mary Kay Carlson, y Ariel Eichbaum, presidente de la entidad judía, encendieron una vela en memoria de todas las personas que fueron asesinadas en actos terroristas en distintas partes del mundo.Ambos funcionarios se pronunciaron contra el terrorismo durante el acto realizado en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Pasteur 633, donde el 18 de julio de 1994 explotó una bomba dejando un saldo de 86 víctimas.Eichbaum expresó que el terrorismo "se ha convertido en un fenómeno tristemente cotidiano y con un nivel de complejidad que lo transforma en una de las amenazas y desafíos más importantes de nuestro tiempo".A la vez, indicó que AMIA "comparte con ellos el dolor inexplicable de esas ausencias sin sentido".En su discurso, remarcó "el pesar por la sangre derramada, por las vidas truncadas, por las historias brutalmente interrumpidas", al indicar que "siempre es el mismo", haciendo llegar toda la "solidaridad con cada una de las familias mutiladas".Por su parte, Kay Karlson afirmó que "en medio de toda la angustia y el dolor que dejaron los ataques del 11 de septiembre" lo que más resalta es que "el 12 de septiembre, la humanidad se unió".En medio de agradecimientos, explicó: "Nuestros amigos alrededor del mundo estuvieron junto a Estados Unidos. Con pequeñas y grandes acciones, la gente tendió su mano para ayudar. No vamos a olvidar nunca esa demostración de solidaridad y apoyo cuando más lo necesitábamos"."En nuestro dolor, el espíritu de unidad con socios que comparten nuestras ideas como nuestros amigos de AMIA fortalecen nuestra resolución de continuar combatiendo al extremismo y hacer del mundo un lugar más seguro y mejor para nuestros hijos", afirmó.El acto conjunto organizado entre AMIA y la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, se realizó, tal como lo vienen haciendo todos los años desde 2009.Durante el vigésimo aniversario de los ataques contra la Torres Gemelas y el Pentágono, junto a la institución argentina, blanco del terrorismo como la sede diplomática, difundieron en sus redes sociales un emotivo video.El mismo cuenta de con el testimonio de David English, testigo del atentado perpetrado el 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, y quien desde hace 20 años vive en la Argentina."Sin memoria no hay futuro" es la frase que English recuerda, en la producción audiovisual, que su padre siempre le decía. "Es una lección que este año en particular yo quería compartir con su nieto, mi hijo Benji", explica David.En el video filmado en la llamada "Zona Cero", que recuerda en Nueva York a las personas que fueron asesinadas allí 20 años atrás, padre e hijo comparten un conmovedor diálogo a favor de la paz, el respeto, y la defensa de la vida.