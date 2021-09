Separan con éxito a las siamesas unidas por la cabeza en Israel

Dos gemelas que nacieron unidas por la cabeza fueron separadas en el Centro Médico Soroka, en el sur de Israel, tras una intervención quirúrgica que duró 12 horas.El procedimiento fue realizado por 50 miembros del personal médico del nosocomio, junto con expertos internacionales, que lograron separar los cerebros y los vasos sanguíneos de las gemelas y luego recuperar el cráneo, las meninges y la piel.Las niñas nacieron en agosto de 2020 con una rara condición llamada gemelos craneópagos, según The Jerusalem Post. En los últimos meses, fueron sometidas a pruebas exhaustivas para prepararlas para la cirugía.Además, estuvieron bajo una estrecha supervisión médica por el hospital, en particular la función cardíaca y respiratoria, informó el centro médico.Mickey Gideon, director de la sala de neurocirugía pediátrica, dijo que "la rara operación se llevó a cabo a la perfección", y agregó que espera que las gemelas "se recuperen por completo". Cabe destacar que solo se realizaron 20 operaciones de este tipo en todo el mundo.Tras la cirugía, el padre de las gemelas se mostró conmovido: "Me emocioné la primera vez que pude levantar a cada una por separado".