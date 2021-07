Ya hay circulación comunitaria de la variante Delta del covid-19 en Brasil

A medida que Brasil comienza a recuperarse de la segunda ola de la pandemia COVID-19, están surgiendo los primeros informes de infección del virus a través de la variante Delta (B.1.617.2). Desde el primer caso confirmado con esta variante el 26 de abril, cinco estados de Brasil han registrado infecciones por Delta. Hasta ahora, estos casos habían sido considerados eventos importados aislados. Ahora, un estudio conjunto de varias instituciones de salud públicas de Brasil, encontraron la primera transmisión comunitaria a gran escala de la variante Delta en Brasil y la dispersión interestatal asociada.



“Mediante la secuenciación quincenal del muestreo aleatorio del SARS-CoV-2, se ha rastreado la dinámica del linaje de la pandemia en el estado de Río de Janeiro, Brasil. “Primero detectamos el Delta VoC en dos (0,57%) muestras recolectadas el 16 y 17 de junio de ciudadanos sin contacto previo o historial de viajes en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Al rastrear los contactos directos con ambos casos, se identificaron rápidamente tres infecciones más activas con la variante. No fue necesario el ingreso hospitalario para ninguno de estos casos”, indicaron en este estudio liderado por Ana Tereza R Vasconcelos del Laboratório de Bioinformática y el Laboratório Nacional de Computación Científica en Petrópolis, Brasil.



“A medida que avanzaba el seguimiento de los contactos, llevamos a cabo la siguiente ronda de secuenciación aleatorizada de muestras positivas de COVID-19 del estado. Identificamos 60 (16%) muestras adicionales que llevan el linaje Delta, un aumento asombroso en solo 15 días.



La relación evolutiva entre todas las secuencias de SARS-CoV-2 disponibles de Brasil indica que la propagación de Delta en el país puede describirse mediante seis eventos introductorios. Los primeros casos reportados, del buque portaaviones MV Shandong da Zhi en el estado de Maranhão, posiblemente estén relacionados con el origen de la variante en el estado de Goiás, a más de 1.600 km de distancia.



Dos conglomerados de transmisión en el estado de Paraná tienen diferentes orígenes y se encontró un caso aislado en los estados de Minas Gerais y en São Paulo. El brote en Río de Janeiro está compuesto por una sola entrada, aunque se ha extendido al estado de São Paulo de forma independiente al menos tres veces.



“Estimamos que la introducción en Río de Janeiro ocurrió en los últimos días de abril o principios de mayo y la mayor parte de la propagación se produjo a mediados de junio. En Río de Janeiro hay cuatro mutaciones en generalizadas para todas las muestras secuenciadas. De hecho, todas las introducciones independientes tienen mutaciones características en comparación entre sí, lo que puede ser un recurso útil para asignar rápidamente nuevos casos a cada uno de estos eventos”, detallaron en el estudio en el que participó también el Departamento de Genética, Instituto de Biología, Universidad Federal de Rio de Janeiro.



Según la investigación, los estudios recientes han demostrado que Delta tiene una mayor transmisibilidad y sugieren que la variante tiene la capacidad de evadir la respuesta inmune inducida por infecciones previas o vacunación incompleta. “Con el bajo porcentaje de población completamente inmunizada en Brasil existe la posibilidad de una nueva ola de COVID-19 en el país. Para prevenir este escenario negativo, instamos a la aceleración del cronograma de vacunación en Brasil y al mantenimiento de intervenciones no farmacológicas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas”, alertan en el texto.



Y concluyen: “Hay que fomentar programas integrales de vigilancia genómica en todos los estados de Brasil puede ayudar a rastrear y monitorear la introducción y propagación de linajes en todo el país. El financiamiento adecuado de estos estudios genómicos es de suma importancia para Brasil”.



Con el número de muertes por coronavirus empezando a disminuir en Brasil, un renovado sentido de optimismo ha llevado a los gobernadores de los estados a retirar las restricciones, los aficionados al fútbol están empezando a volver a los estadios, y el alcalde de Río de Janeiro ha dicho que la famosa fiesta de Año Nuevo de la ciudad está de vuelta.



Brasil es el segundo país del mundo con más muertes, con 547.000 fallecidos. La variante está aumentando los casos y las muertes en todo el mundo después de un período de disminución. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta cepa muy contagiosa de COVID-19 y ya es la fuente de más de las tres cuartas partes de los nuevos casos de Covid en muchos países grandes, pronto será predominante. “Se espera que la variante Delta suplante rápidamente a otras variantes y se convierta en el linaje dominante del coronavirus en circulación en los próximos meses”, dijo la agencia de la ONU.



El Ministerio de Salud de Brasil contabilizó hasta el viernes 140 casos de la variante Delta, incluyendo sus tres estados más poblados, y 12 muertes. Los analistas dicen que las cifras son un gran subregistro debido a la falta de pruebas y de secuenciación del genoma.



El presidente Jair Bolsonaro se ha opuesto durante mucho tiempo a las restricciones y ha restado importancia a los riesgos del COVID-19, diciendo a menudo que la infección es inevitable. Los legisladores han comenzado a investigar el manejo de la pandemia por parte de su administración, en particular por qué los funcionarios parecen haber tardado en adquirir las vacunas. Alrededor del mundo Esta variante, de acuerdo al anuncio, ahora está presente en 124 países y territorios, 13 más que la semana pasada, frente a 180 (seis más) para el Alpha, surgida en el Reino Unido, 130 (siete más) para Beta, identificada por primera vez en Sudáfrica, y 78 (tres más) para Gamma, que apareció en Brasil, subrayó la OMS , cuya sede se encuentra en Ginebra.



Entre los países donde la variante Delta es ahora la causa de más del 75% de los nuevos casos se encuentran India, China, Rusia, Indonesia, Australia, Bangladesh, Reino Unido, Sudáfrica, Australia, Portugal e Israel.



Las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman las presunciones ya adelantadas por varios países sobre la evolución de la variante Delta, originada en la India.



Para las autoridades del organismo, sin embargo, “todavía no sabemos cuál es el mecanismo exacto” en el origen de la mayor transmisibilidad de esta variante frente a otras. Esta advertencia de la institución, es además una llamado de atención a los países que han comenzado una relación cuando las curvas de contagios vuelven a dispararse.



Aproximadamente 3,4 millones de casos adicionales de COVID-19 fueron identificados durante la semana del 12 al 18 de julio, un 12% más que la semana anterior, dijo. Esto explica esta tendencia por cuatro factores: variantes más transmisibles, una relajación en las medidas de salud pública, una interacción social más fuerte y el hecho de que muchas personas no están vacunadas.