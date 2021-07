El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, "evoluciona satisfactoriamente" y comenzó a comer de manera normal, pero aún no tiene previsto ser dado de alta, según el último parte médico difundido por el hospital de San Pablo en donde fue ingresado de urgencia el miércoles pasado por una obstrucción intestinal.



Bolsonaro "continúa evolucionando de forma satisfactoria" y "aceptó bien el inicio de la alimentación", según la actualización del parte médico, que ya había tenido una versión también positiva esta mañana: "El Hospital Vila Nova Star informa que el Señor Presidente de la República pasa bien y evoluciona satisfactoriamente con la conducta médica sin alteraciones".



Los médicos del presidente reiteraron que aún no hay una fecha para su salida de la clínica, aunque dijeron que si todo sigue evolucionando bien podría ser este domingo. Además, informaron que se le realizó una tomografía computarizada del abdomen "que evidenció una mejora" en el cuadro de obstrucción intestinal que padecía, informó la agencia de noticias Sputnik.



Ambos partes fueron firmados por el equipo médico encabezado por el cirujano Antonio Luiz Macedo, quien atiende al mandatario desde 2018 cuando recibió una puñalada en el abdomen que lastimó su intestino y le dejó secuelas que aún no logró superar del todo.



Macedo ya había dicho ayer que tiene prácticamente descartado realizar una nueva cirugía y había destacado que el mandatario ya estaba sin una sonda.



Bolsonaro posteó hoy una foto suya caminando por la clínica sin tapabocas y prometió estar "de vuelta" pronto.



"Hicimos mucho, pero aún tenemos mucho que hacer por nuestro Brasil. Gracias por el apoyo y las oraciones. Un fuerte abrazo a todos", escribió en sus redes sociales.



Bolsonaro fue internado de urgencia, con hipo y dolores abdominales en la madrugada del miércoles, en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia y ese mismo día a la noche fue trasladado a San Pablo.



El exmilitar no se licenció del cargo, y mientras estuvo internado ya recibió al general Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional, y a Celio Faria Júnior, jefe de su gabinete personal, además de hablar por teléfono con Arthur Lira, titular de la Cámara de Diputados.