París reabrió sus clubes nocturnos luego de 16 meses cerrados por el covid-19

La música anima los clubes nocturnos en París por primera vez en 16 meses, mientras otros países europeos cierran su vida nocturna de nuevo debido a un rebrote de casos de COVID-19.



La reapertura de los clubes en la capital francesa el viernes por la noche fue el paso más reciente del proceso de levantamiento de restricciones en Francia. Es un símbolo de victoria sobre el coronavirus, toda vez que los clubes nocturnos estuvieron entra las pocas instalaciones que habían permanecido cerradas desde marzo de 2020.



Sin embargo, la reapertura ocurre mientras la variante delta del coronavirus se está diseminado a un paso más acelerado que las vacunaciones en el país y las infecciones suben de nuevo luego de semanas de declinación. El presidente Emmanuel Macron va a hablar a la nación el lunes y el gobierno pudiera anunciar nuevas restricciones.



En el popular club La Bellevilloise, muchas personas estaban deseosas de regresar a la pista de baile. El parisiense Laurent Queige lo llamó “una liberación, una felicidad inmensa volver a descubrir los clubes, las fiestas, los amigos”.



El dueño de La Bellevilloise, Renaud Barillet, dijo que el fin de semana pudiera servir como una prueba “para ver cómo reaccionan el público, los organizadores y todo eso, y se adaptan a los nuevos hábitos”.



Francia continúa anotando un incremento de los contagios de covid, con 4.580 nuevos casos el viernes, aunque eso no se traduce en un empeoramiento de la situación de los hospitales.



Los nuevos casos siguen la tendencia alcista de los últimos días (fueron 2.683 hace una semana). El país suma ya 5.803 millones de contagios del virus, según el informe diario de la agencia nacional de salud el viernes. Además, se registraron otros 18 fallecimientos en hospitales, con lo que las muertes por la enfermedad totalizan 111.331.



Las autoridades sanitarias atribuyen este aumento de casos a la progresiva expansión de la variante Delta, más contagiosa, y que supone ya casi la mitad de todos los nuevos contagios en el país.



Sin embargo, el hecho de que la gran mayoría de nuevos contagiados son jóvenes, pues la mayoría de ancianos y personas de edad madura están vacunados, hace que la escalada de casos no se traduzca en más presión hospitalaria.



Los enfermos de covid ingresados en hospitales eran 7.275 el viernes (8.044 hace una semana), mientras que los asignados a cuidados intensivos eran 953 (1.123 hace siete días).



El presidente francés, Emmanuel Macron, encabezará el próximo día 12 un consejo de defensa dedicado a la crisis sanitaria y por la noche anunciará al país posibles medidas para intentar atajar los contagios e incitar a los ciudadanos no vacunados a que lo hagan.