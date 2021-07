Derrumbe en Miami: hallaron diez cuerpos más y suman 46 los fallecidos

Otros 10 cuerpos fueron encontrados este miércoles entre los escombros del edificio derrumbado en Surfside, Miami, con lo que suman 46 los fallecidos, de los cuales 32 fueron identificados, entre ellas una argentina, mientras quedaban aún 95 desaparecidos.



Así lo manifestó durante la primera conferencia de prensa, la Alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien confirmó el hallazgo de los cuerpos de 10 víctimas, por lo que dijo que "se eleva el número de muertes confirmadas a 46, de los cuales se han identificado a 32 personas".



"Los equipos recuperaron en las últimas horas a 10 victimas, lo que eleva las muertes confirmadas a 46. Se han identificado 32 de esas víctimas y se notificó a los familiares. Hasta el momento se contabilizan 200 personas y 95 aun están desaparecidas", dijo la alcaldesa visiblemente emocionada.



Además. Levine Cava precisó: "Estamos en el día 14 de las tareas de búsqueda y rescate, hoy tenemos la suerte que el clima ha mejorado esta mañana y los equipos continuaron avanzando en las áreas de la fila que eran inaccesibles antes de la demolición".



"Me complace informar que pese a las difíciles situaciones que atravesaron los rescatistas, ninguno resultó herido. Nuestros socorristas han buscado entre lo escombros como si estuvieran buscando a sus familiares", dijo la Alcaldesa y agradeció a los socorristas, según consignó la agencia de noticias AFP.



Finalmente, Levine Cava dijo que la auditoria que se realizó en el condado "nos indicó que había 4 balcones con problemas, que tuvimos que cerrar, pero mas allá de no esto no tuvimos otras situaciones peligrosas".



"Vamos a continuar monitoreando los edificios, y vemos que las ciudades están continuando con sus propias auditorias", concluyó.



Esta es la mayor cantidad de víctimas fatales halladas desde que comenzaron las operaciones el 24 de junio cuando se desplomó una torre de 12 pisos del edificio residencial Champlain Towers South en la Ciudad de Surfside.



Tras la demolición de lo que queda en pie de la edificación, los socorristas han podido ampliar sus labores de búsqueda a más zonas.