OMS se pronunció en contra de los "pasaportes de inmunidad"

El comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia se pronunció en contra del establecimiento de un pasaporte de vacunación obligatorio para los viajeros internacionales.



Mientras en Bruselas avanza un “pase verde”, los expertos del organismo fundamentaron esta decisión por “la escasa [aunque creciente]evidencia sobre la reducción de la transmisión” y “dada la persistente desigualdad en la distribución global de vacunas” .



Los datos son elocuentes. Una quincena de países en el mundo no han comenzado a vacunar, la mayoría en África (Tanzania, Madagascar, Burkina Faso o Burundi). Estos países concentran alrededor del 2,5% de la población mundial.



A partir de esta desigualdad, el comité dijo que “alienta encarecidamente a los Estados partes a reconocer que el requisito de prueba de vacunación puede exacerbar las desigualdades y promover una libertad de movimiento diferenciada”.



Los socios europeos están avanzando en la implementación de un pasaporte sanitario para viajar, pero también para otras actividades, aunque esta idea suscita preocupación tanto por posibles discriminaciones como por dudas sobre la protección de los datos privados, situación que describe el comité de la OMS.



¿Promesa de un regreso a la vida normal o medida injusta? Esa es la pregunta rodea a la propuesta de esta herramienta.



Además la Unión Europea (UE), que incluso proyecta para junio su implementación, China ya lanzó su versión, mientras que las aerolíneas también están trabajando con ideas similares. En Estados Unidos, la Casa Blanca dijo a principios de abril que no impondría un pasaporte de salud, aunque dejó que el sector privado pueda avanzar hacia esta idea.



Francia y Dinamarca, parecidos y distintos.



Francia se convirtió ayer, en el primer país de la UE en adoptar el modelo de certificación electrónica de pruebas de cribado y declaración de vacunación contra Covid-19, anticipándose a las resoluciones comunitarias de la Comisión Europea, allanando el camino para la prórroga de un pasaporte sanitario completo ante el comienzo del verano.



Por el momento, el ensayo que esta limitado al control de ciertos vuelos a Córcega, luego al exterior, fue presentado por el secretario de Estado encargado de la transición digital de Francia, Cédric O. El funcionario adelantó que podría extender a otras situaciones el uso de estos documentos autenticados. El gobierno debate entre los ministros del gabinete de Emmanuel Macron, si este pase electrónico serviría para el acceso a “conciertos, festivales, eventos”, aunque no se extendería a los restaurantes, bares o gimnasios.



La aplicación “TousAntiCovid” se actualizo el lunes para incluir una sección que permita a los franceses certificar el resultado positivo o negativo de una prueba de detección de COVID-19 o, en última instancia, certificar su estado de vacunación. “Por el momento no hay una nueva obligación, sino una nueva funcionalidad para simplificar el cruce de fronteras” , explicó funcionario.



Contrariamente, en Dinamarca, implementó un dispositivo similar, que, por el momento, se limita a los salones de peluquería, pero que pronto debería extenderse a bares, restaurantes, instituciones culturales y eventos deportivos.



La herramienta, una aplicación digital que se podrá tener en su teléfono móvil, documenta cuando uno ha sido vacunado. “Se trata de que como país aprovechemos las ventajas digitales que tenemos”, explicó el ministro de Finanzas en funciones, Morten Bødskov.



Para las autoridades, este tipo de dispositivo, suma otro objetivo clave: luchar contra el posible fraude de certificados. En los últimos meses, el negocio de la fabricación de pruebas falsas ha crecido para doblar las reglas, por ejemplo en los pasos fronterizos.



Concretamente, las fuerzas de seguridad podrán verificar la certificación de su prueba anti covid escaneando el código QR. Estas pruebas certificadas tienen dos ventajas: a prueba de manipulaciones y velocidad de lectura.