El avance del Covid-19 en el mundo obliga a los paises a imponer restricciones

La curva de nuevos contagios por coronavirus en el mundo sigue creciendo y países como Colombia, India y Turquía volvieron hoy a profundizar sus restricciones con toque de queda, suspensiones de rezos durante el Ramadán y nuevo confinamiento estricto.En tanto, por primera vez desde el inicio de la pandemia Brasil reportó hoy más de 4.000 muertes en las últimas en 24 horas, informó el Ministerio de la Salud.En pleno agravamiento de la crisis sanitaria, el gigante sudamericano, de 212 millones de habitantes, contabilizó 4.195 muertos, para un total de 336.947 decesos en más de trece meses de pandemia, un balance superado solo por Estados Unidos.A nivel global, se reportaron cerca de 400.000 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas y 7.112 decesos, mientras que algunos países volvieron a superar sus propias marcas máximas y nuevas restricciones comenzaron a delinear la jornada.Tal es el caso de Irán, que rompió su propio récord de casos en medio de una "cuarta ola" de contagios, lo que obligó a confinar otra vez a Teherán junto a decenas de otras ciudades, informaron hoy autoridades.Los 17.340 casos de coronavirus de la víspera superan en más de 3.000 al récord previo de finales de noviembre pasado, comunicó el Ministerio de Salud, que además informó de 174 muertes, también la mayor cifra desde diciembre pasado.En total, unas 50 ciudades, incluida Teherán, se encuentran en nivel "código rojo" y en el caso de la capital iraní es la tercera vez que recibe esa clasificación.El país de Medio Oriente más afectado por la pandemia acumulaba hoy más de 1,66 millones de casos y 63.506 muertes, y hasta el momento vacunó a menos del 2% de sus 80 millones de habitantes.Lo mismo ocurrió en Turquía, que ante el índice alcista de casos de Covid-19 debió prohibir hoy las masivas oraciones nocturnas en las mezquitas que se suelen realizar todos los días del mes sagrado del islam, el Ramadán, que comenzará el martes próximo."Como resultado de evaluaciones multifacéticas y consultas con cuerpos autorizados del Estado, especialmente el Ministerio de Salud, decidimos que es más apropiado realizar los rezos de Tarawih en nuestras casas en vez de hacerlos en las mezquitas dada las condiciones actuales", anunció el titular de la Presidencia de Asuntos Religiosos del país, un órgano estatal, Ali Erbas, citado por la agencia Anadolu.Esta nueva medida se suma a los toques de queda durante los fines de semana impuestos recientemente por el Gobierno, además de otras restricciones a la movilidad, que buscan reducir la trasmisión del virus.Hasta la fecha, Turquía, un país de más de 83 millones de habitantes, ya sumó más de 3,5 millones de casos de coronavirus y casi 32.500 muertes, y más de 10 millones de vacunados.También Omán ordenó toque de queda durante el Ramadán y Arabia Saudita anunció que solo permitirá el ingreso a las mezquitas a quienes hayan sido vacunados o hayan atravesado la enfermedad.Un día después de que India registrara más de 100.000 casos de coronavirus en un día por primera vez desde el inicio de la pandemia, la capital Nueva Delhi aplicó hoy a sus 25 millones de habitantes un toque de queda nocturno.El Gobierno de la ciudad dijo en un comunicado, replicado por la agencia AFP, que el "aumento repentino de casos de Covid-19" y la "alta tasa de positividad" de los testeos que se realizan hacen necesaria la imposición de un toque de queda de 22 a 5.Hasta el momento, India, un país de más de 1.300 millones de habitantes, totalizaba hoy 12,7 millones de contagios y 165.000 decesos, mientras que el Ministerio de Salud administró 83 millones de dosis de la vacuna.La situación no es muy diferente en Europa.En España, por ejemplo, el Gobierno prorrogó hoy hasta el próximo 27 de abril la limitación de los vuelos directos desde Brasil y Sudáfrica, dos países donde dominan nuevas variantes del coronavirus más contagiosas que la original, según informó la agencia Europa Press.En tanto, en el Reino Unido, mientras los científicos británicos advirtieron nuevamente hoy sobre una tercera ola de pandemia al finalizar el verano, la medida de un certificado sanitario para que personas vacunadas o que no cursan la enfermedad puedan ir a eventos masivos o lugares cerrados en Inglaterra fue cuestionada por diputados del Partido Conservador y de la oposición.Desde el inicio de la pandemia, el Reino Unido acumulaba más de 30,7 millones de casos y 126.000 muertos por coronavirus, y más de 32 millones de personas ya recibieron al menos una dosis del fármaco, mientras que 5 millones tienen las dos.En América Latina también algunos países comenzaron a endurecer medidas.Unos 8 millones de habitantes de la capital colombiana, Bogotá, quedarán bajo un cierre total a partir de este sábado y al menos hasta el lunes siguiente para frenar los contagios de coronavirus, anunció la alcaldesa, Claudia López.En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anticipó hoy a través de Twitter que las autoridades anunciarán "medidas de cierre más drásticas" para La Habana con el objetivo de contener el repunte de casos de coronavirus, que hoy volvió a dejar más de un millar de positivos en toda la isla.Con dificultades para conseguir vacunas contra el coronavirus, México está a las puertas de una tercera ola luego de que Chihuahua y Baja California, dos estados limítrofes con Estados Unidos, registraran un nuevo repunte de infecciones, y el ministro de Salud, Jorge Alcocer, llamó hoy a "no bajar la guardia" para que se expanda como se observa en algunos países europeos y en el sur de América, sobre todo Chile, Brasil, Argentina y Paraguay.